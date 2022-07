Vágják a gépek a repcét, az őszi búzát Bonyhád, Paks, Bátaszék és Kajdacs határában is. Krieser János, a Pusztabír Kft. vezetője, aki a megyei gabonaválasztmány tagja is, elmondta, 450 hektáron takarítják be náluk a repcét. A hektáronkénti átlagtermés sajnos nagyon gyenge lett idén, vannak területek ahol alig hullott csapadék, ott az átlag még a 6 mázsát is alig érte el. Az átlagos hozam 15 mázsa körül lesz, mondta az igazgató, ami nagyon elmarad egy jó év átlagterméséhez képest, ami 30-40 mázsa szoott lenni hektáronként. A repce minősége viszont kiváló. A búza betakarítását hétfőn kezdték el, így itt eredmény még nincs, de jobbnak mutatkozik ez a növény.

Egyszerre három kombájnnal is dolgoznak a gazdálkodók, hiába a negyven fokos kánikula – a földeken még melegebb is van, ahol megszorul a hő – de nem izzadnak a gépet irányítók. Dolgozik a légkondi, sőt szinte minden automata benne, mondta Krieser János. Ettől függetlenül figyelni kell főleg a táblák szélén, sokszor nagyobb köveket, tuskókat raknak oda illetéktelenek, amire ha rámegy a kombájn egyből többszázezer forint a kár. A munkagépek reggeltől késő estig dolgoznak, van, amikor egyik területről vonulnak a másikra, aminek az autósok nagyon nem örülnek. Van aki dudál, villog, öklöt ráz, betakarításkor sajnos ezzel is számolni kell.

Bonyhád határában is vágják az őszi búzát. A kombájnos reggeltől estig a kormány mellett ül, még szerencse, hogy van klíma a munkagépekben (Fotó: Makovics Kornél)

Bátaszék határában már napok óta a búzát vágják. Vannak területek, melyek szép termést hoztak, vannak sokkal gyengébbek, mondta Szilágyi Tibor fiatal gazdálkodó. Ahol jég- és aszálykáruk lett, ott csupán fél termés várható, ahol viszont több esőt kapott a terület, ott a hektáronkénti 75 mázsát is sikerült learatni. Jó volna egy öntözőrendszert kialakítani akár több gazdálkodóval közösen is, mondta Szilágyi Tibor. Nyilván ez nagy befektetés lenne, de hosszú távon úgy tűnik, kikerülhetetlen lesz. Szilágyiék közel 200 hektárnyi búzát takarítanak be, majd ezt követően vállalnak bérmunkát is.

Tevel határában hol repcét, hol búzát aratnak, mindegyik terület a Teveli Agrár Zrt-hez tartozik. Még nincsenek eredmények, mondta Guth István ágazatvezető. Azért mentek át a búzáról repcére, mert úgy ítélték meg az előrébb van az érésben. Több területnek már későn jött a csapadék, tette hozzá. Egyik terményből sem szerződtek nagyobb mennyiséget előre felvásárlóval, így utólag látják, milyen jól tették. Kisebb mennyiségű búzát még tavasszal kötöttek le, 92 ezer forintos tonnás áron.

Kajdacs határában, a Kovács család földjein is folyik a betakarítás. Itt is – mint mindenhol a megyében – nagy az aszály, ami a hozamokon is meglátszik, mondta Kovács Béla. Egy vigaszuk van, a termények minősége kiváló, így aki tud várni az értékesítéssel, jól jár majd, mert a felvásárlók kénytelenek lesznek megfizetni a magasabb árat.