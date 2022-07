Komoly változással számolhatnak szeptembertől az eddigi katás kisadózók. A döntés értelmében a jövőben csak főállású, egyéni vállalkozók adózhatnak így, a mellékállásban a katát mint opciót kizárja a jelenlegi megfogalmazás. Tehát miközben a kormány megszünteti az adónem visszaélés-szerű használatát, a legálisan katázók számára leszűkíti a lehetőségeket és az érintetteket a magasabb adóterhelés felé irányítja.

– A NAV évkönyv 2020-as statisztikai adatai szerint Tolna megyében több mint nyolcezer katás adózó van, a mostani változások a többségüket érintik. Számuk várhatóan drasztikusan, becsléseink szerint ötödére csökkenhet a szigorítások miatt – tájékoztatta lapunkat dr. Fischer Sándor. A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, a katás adórendszerből kiesnek a nyugdíjasként, illetve a mellékállásban dolgozók, a társas vállalkozásban működők, valamint azok, akik cégeknek szolgáltatnak. Összességében úgy látja, maga a kata, mint adóforma sokkal kevésbé lesz meghatározó a vállalkozók körében. Egy-két személyi szolgáltató szakma, így a taxisok, fodrászok és egyéb szépség iparban dolgozók jelenthetik a kivételt.

A megyei iparkamara az utóbbi két hónapban egyeztetéseket folytatott a katás adóváltozásokkal kapcsolatosan. Szerették volna például elérni, hogy az egységes kedvező adózás helyett differenciáltan, kategóriánként különböző mértékű adómértéket állapítsanak meg. Dr. Fischer Sándor úgy véli, az eredeti elképzelésnél sokkal szigorúbb módosítás történt, ezért a vállalkozók zöme nem maradhat a katás adózási formában. Ez érinti a kisvállalkozókat, szellemi szabadfoglalkozást űzőket, amelyek egy része tényleges szolgáltatást végzett, jelentős hányaduk viszont burkolt munkaviszonyban tevékenykedett. Utóbbiak mindenképpen kikerülnek a katás adófizetésből – hangsúlyozta. Az elnök hozzátette, kivételek azért lesznek, így például a nagycsaládosok maradhatnak kisadózók.

Dr. Fischer Sándor szerint mintegy másfélezerre csökkenhet a katások száma a megyében (Fotó: Mártonfai D.)

Szerinte a döntés várható volt, hiszen eredetileg országosan százezren választották ezt az adóformát, majd számuk időközben ötszörösére nőtt. Volt olyan is, hogy komplett üzemekben mondtak fel a dolgozóknak és jelentették be őket katásnak. Mindenki tudta, hogy ez a rendszer tarthatatlan, valójában ezek többsége nem vállalkozás, és sokkal kevesebb adót fizettek be – fogalmazott. Ezek az adózók kénytelenek lesznek más formát választani. Dr. Fischer Sándor úgy látja, számukra az átalányadózás lehet a megoldás.

Az iparkamara elnöke figyelmeztetett, hogy a változás szeptember 1-től lép életbe, így a vállalkozóknak a következő két hónapban meg kell találniuk a megfelelő adózási formát, hiszen az adózás mértéke, fajtája jelentősen befolyásolhatja tagjaik jövedelmét. Ezért úgy véli, hogy meg fog nőni a könyvelők és könyvvizsgálók iránti kereslet.

Az átalányadózásról dióhéjban

A katából kiszoruló kisvállalkozók számára reális alternatíva lehet az átalányadózás, amelyet várhatóan a legtöbben választanak majd. Szakértők szerint átalányadózást a minimálbér tízszereséig lehet választani, tehát a jelenlegi bevételi határ 24 millió forint, amely magasabb, mint a kata korábbi 12 millió forintos illetve az új, 18 millió forintos kerete. A bevételekkel szemben viszont el lehet számolni negyvenszázalékos költséghányadot külön számlák gyűjtögetése nélkül. Ezen felül a minimálbér ötven százalékáig, amely pillanatnyilag évi 1,2 millió forint sem kell adót fizetni.