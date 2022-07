Paks, Szedres, Tengelic, Medina, Kajdacs, Fadd és Németkér környékén többen is foglalkoznak dinnyetermesztéssel a megyében. A nagy meleg kedvezett a dinnye érésének, így július elejére be is érett a nagyon várt szabadföldi gyümölcs. Bognár János szedresi termelő, aki a Magyar Dinnyetermelők Országos Szövetségének is tagja, több évtizede foglalkozik a dinnye termesz­tésével. Tőle kérdeztük, hogyan áll most a hazai dinnye.

– A május ellenünk volt, június második fele azonban sokat segített a dinnyetermelőknek. Nagyon bíztunk benne, hogy július 10-e környékére már nagy tételben tudunk szállítani az üzletekbe, nagybani piacra. A napokban a meggyesegyházi termelőkkel is beszéltem, akik azt mondták feléjük nagyon nagy a baj, az aszály miatt ahol nem tudták öntözni a növényt, ott elpusztult. Emiatt kevesebb dinnye lesz a piacon és rövidebb lesz a szezon is a vártnál. Nagyon meg kellene becsülniük a vásárlóknak a hazai dinnyét az idén, mert nem sokáig élvezhetik a hűsítő hatását.

Bognár János azt is elmondta, jelenleg egy kiló sárgadinnyéért 200, a hazai görögdinnyéért 180-250 forintot adnak a kereskedők, amire ők nyilván ráteszik a saját hasznukat is. Ha a kilónkénti felvásárlási ár 150 forint alá csökken, akkor már ráfizetéses lesz idén a dinnye.

Dinnyeszezonban a gazdák hajnali fél hatkor már a földeken vannak, családtagokkal, segítőkkel járják a kijelölt területet és nézik, válogatják, melyik dinnye alkalmas arra, hogy leszedjék. Ehhez a munkához érteni kell, ugyanakkor nehéz fizikai megterhelés is, hiszen esetenként tíz kilós példányokat kell emelgetni és felpakolni a járművekre.