Megyénkben a tavalyi év végén kicsivel több mint háromezer háztartási méretű kiserőmű és negyvenöt olyan rendszer működött, ami ötven kilowatt feletti teljesítményű. – Több mint tíz éve telepítették nálam az első napelemrendszert, melynek a teljesítménye nyolc kilowatt volt – mondta el Kajtár Attila majosi lakos, majd hozzátette: pár éve azonban egy nagyobb teljesítményű rendszert is telepítettünk, ami már tizenöt kilowatt teljesítményű, így a fűtésünket és az áramellátásunkat is fedezi az egység. Ezekkel a feltételekkel körülbelül nyolc év alatt térült meg az egésznek az ára.

Tolna megyében több önkormányzat is nyert pályázat útján napelemrendszerre forrást, így Bonyhádon például nem csak az önkormányzatra de más épületekre is telepítettek napelemeket. Kozma Anikó, a műszaki osztály vezetője arról tájékoztatta lapunkat: 2019 novemberében adták át Bonyhád külterületén a közel ötszáz kilowatt teljesítményű naperőművet, azonban ezen felül az önkormányzat által üzemeltetett több intézményre is telepítettek kisebb elemeket, attól függően, hogy a felmérések szerint mekkora az adott intézmény áramigénye. – Az óvodákra, általános iskolákra, a művelődési központra mind kerültek napelemek sok más intézményünk mellett, ezek jellemzően pályázatok útján valósultak meg.

– Amennyiben egy átlagos, száz négyzetméteres családi házat veszünk, és egy négyfős család áramfogyasztását, akkor azt lehet mondani, hogy körülbelül egy hét–nyolc kilowatt teljesítményű rendszer fedezi ennek a háznak az áramellátását, de ez nagyon sok tényezőtől függ – emelte ki Székely Ferenc, a Sic Solar Bt. ügyvezető tulajdonosa. Hozzátette: ennek a költsége körülbelül három és félmillió forint, ami a jelenlegi árakkal nézve és nyilván támogatás nélkül nyolc év alatt térül meg, de amennyiben megszűnik a rezsicsökkentés, ez az idő a felére csökken.

Érdemes pályázatot benyújtania a lakosságnak. A már meglévő otthonokra 2021. január elsejét követően megkezdett felújításra, bővítésre, korszerűsítésre lehet igényelni, a támogatási összeg pedig a beruházás költségének a fele lehet, maximum hárommillió forint. A támogatást egy család egyszer veheti igénybe egy ingatlanra.