A kötelezettség csak a szántóföldön, csak a rovarölő szerekre és csak a 10 hektár felett gazdálkodó személyeknek és vállalatoknak lesz érvényes. A bejelentések viszont 24 órán belül esedékesek lesznek.

– Mivel június közepétől azt hallottam minden csatornán, hogy kötelező az e-permetezési napló vezetése, így megpróbáltam szabálykövető lenni, –mondta Csapó Vince bátaszéki szőlőtermelő. – Hiszen azt is sokszor mondták, aki nem vezeti az e-permetezési naplót, az támogatásoktól is eleshet. Aztán jött a július, órákig próbáltam belépni a rendszerbe, bejelenteni a permetezés formáját, de nem engedett be a rendszer. Csak hetekkel később derült ki, hogy eltolták fél évvel az előírást. Ez persze jó hír, de bosszantó, hogy nem időben jutott el a gazdálkodókhoz.

Az e-permetezési napló töltésével az adatszolgáltatásra kötelezett bárkit megbízhat. Amennyiben a felhasználó egy vagy több meghatalmazó nevében jár el, akkor „Növényvédelmi kezelések adatszolgáltatásával kapcsolatos ügyek” típusú meghatalmazással kell rendelkeznie. A meghatalmazás az ÜPR kezdőfelületén a Meghatalmazás menüpont alatt az Új meghatalmazás fül kiválasztásával készíthető el. Fontos, hogy a meghatalmazás csak azután lesz aktív, ha az aláírt, eredeti példány beérkezett a Nébih-hez, ezért azt érdemes mielőbb elkészíteni.

A program feltöltésének logikája viszonylag egyszerű. A permetezések feltöltéséhez a termelőnek először minden évben a kezelt területek adatait kell megadnia. Az egyszer már felvitt és elmentett területi adatokat a felhasználók a következő években már átmásolhatják az előző évekből, tehát a pontos területi adatok megadására csak egyszer lesz szükség. Ezt követően a már „véglegesített” területekre lehet felvinni a kezeléseket. Fontos, hogy a már „véglegesített” vagy „lezárt” területekre új növényvédelmi kezelést felvinni nem lehetséges, az adatok nem módosíthatók.