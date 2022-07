A burgonya kilóját 240-270 forint között adták a termelők, a kereskedők drágábban árusították. A vöröshagyma ára is magas volt, 350 forintot kértek kilójáért. A kovászos uborkának van most a szezonja, sajnos az ehhez szükséges alapanyagok ára – uborka, kapor – nem lett olcsóbb az elmúlt két héthez képest, az uborka kilóját 600 forint körül adták. Ugyancsak sokan vásároltak csemegekukoricát is, darabját 180 forintért. A kukoricákat azonban érdemes alaposan átnézni, ugyanis több a bogár rágta. Újdonság volt a füge, idén a szokásosnál hamarabb beérett a nagy meleg miatt, kilóját 800 forintért kínálták. Van, aki lekvárt, van, aki főleg a vad- és marhahús mellé szószt készít belőle, mondták a megkérdezett vásárlók.

A kelkáposzta, karfiol kilóját egységesen 450 forintért kínálták, a lecsónak való paprikát 380 forintért is meg lehetett venni. A cukkini és a tök ára egyre barátságosabb, kilóját 300 forintért kínálták. Sárgabarack már nem volt a kínálatban, viszont az egyik őstermelő idei készítésű baracklekvárt árult, a nagyobb üvegért (900 milliliteres) 1700 forintot kért. Volt erre is vásárló. Ami hiányzott a piacról, az az erdei gomba volt, ennek nyilván a nagy szárazság az oka.