Az M6-os autópálya Bólytól Ivándárdáig, a határig tartó szakaszának kivitelezése az egyik leglátványosabb részéhez ért, helyére kerül a vasúti hídszerkezet, amely a pálya fölötti vasúti közlekedést biztosítja majd. A hídszerkezetet a végleges pozíciója melletti területen szerelték össze, és ma délután kezdték el a helyére tolni egy 100 tonnás hidraulikus munkahengerrel. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) kedd délután sajtónyilvános eseményt szervezett a helyszínre, ahol beszámoltak a projekt állásáról.

A fejlesztés részeként épült meg a 73 méter hosszú, vasúti acél ívhíd, mely a Villlány-Mohács vasútvonalat vezeti át az autópálya felett. Kialakításának érdekessége, hogy a sztráda építéséhez szükséges bevágást akkor kezdik el, amikor a híd már a helyére került. A szerkezetet egy rövid, július 4-től 22-ig tartó vágányzári időszak alatt keresztirányban tolják a helyére a napokban, majd ráépítik a vasúti pályát. Ilyen kivitelezési technikát hazánkban most alkalmaznak először.

A hídra utólag építik rá a vasúti pályát (Fotó: L. P.)

Sereg Tamás, a Duna Aszfalt Zrt. hídépítési területi igazgatója elmondta: a 480 tonnás híd mozgatása a tolópályákon azonos, de kis sebességgel (10-20 cm/óra) kell, hogy történjen, elkerülve a mozgás közbeni esetleges befeszülést. A vasúti híd próbaterhelése két hét múlva kezdődhet meg, 250 tonnás járművekkel.

Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője elmondta, az autópálya befejező, 20 kilométeres szakaszán a nagytömegű földmunkák és töltésépítések zömében elkészültek, melynek köszönhetően elkezdődhetett a pályaszerkezet építése, itt-ott már az első aszfaltréteget is leterítették. Az útépítéssel együtt halad a vadvédőkerítés építése is. Ezen a szakaszon három különszintű csomópont (M6-M60 elválási-, Bóly-Keleti, Villányi csomópont), hét aluljáró, hat vízfolyás feletti híd, egy felüljáró, egy különszintű vasúti keresztezés és egy vadátjáró épül. Nagynyárádon komplex pihenőhelyet alakítanak ki, Ivándárda közelében pedig komplex ellenőrzőpont létesül. Az autópályaszakasz üzemeltetését pedig a Babarcon megépülő mérnökségi telepről biztosítják majd.

A horvátok is jól haladnak az építéssel

Hargitai János országgyűlési képviselő elmondta, a NIF Zrt. és a munkálatok jelenlegi állása szerint is tartható az autópálya 2024 tavaszáig történő befejezése, sőt, akár korábban is elkészülhet. Jó hírként tette hozzá a horvát közlekedési miniszter napokban tett nyilatkozatát: őszig elkészül az eszéki hídtól Pélmonostorig tartó, 17,5 kilométeres autópályaszakasz, amellyel így már csupán egy 5 kilométeres szakaszt kell nekik a határig megépíteniük, melyet 2024-re terveznek szomszédaink.

Bosznia-Hercegovinában szintén zajlanak az autópályaépítési munkálatok. Az országban egy 320 kilométeres szakaszt építenek, amelyből 114,5 kilométer már elkészült. 2025-re szeretnék megvalósítani a teljes beruházást, ami azt jelenti, hogy 2025-ben, de inkább 2026-ban autópályán közelíthetjük meg az Adriai tenger kedvelt partszakaszait, kikötővárosait, Ploče-t, vagy épp Dubrovnikot is.