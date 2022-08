– Néhány hónapja, amikor egy ipari csarnok átadása történt meg itt, még nem sejthettük, milyen komoly gazdasági nehézségeket okozhat az akkoriban kitört orosz-ukrán háború. Az atomenergia szerepe azóta felértékelődött, hiszen nagyon fontos, hogy miből állítunk elő egy nemzetgazdaság számára villamosenergiát – mondta az épülő Paks 2 beruházás új útszakaszának átadásán dr. Horváth Kálmán.

Tolna megye főispánja a Paksi Ipari Parkban tartott ünnepségen úgy fogalmazott, nagy szükség van az alternatív energiaforrások, így a napenergia használatára is, de ami fajsúlyosan egy nemzetgazdaság energiatermelését meghatározhatja, az az atomenergia. Szerinte a kormány helyes úton jár, az atomerőműépítést alaposan előkészítette, és vállalja a beruházás véghezvitelét. Közép-Európa és hazánk szempontjából is fontos, hogy ez a két blokk megépüljön, mutatott rá.

– Nemcsak a megtermelt áram miatt van szükség az erőműre, az ország, Közép-Dunántúl, azon belül Tolna megye, Paks szempontjából is nagyon fontos a megépülése, hiszen munkahelyteremtő szerepe is jelentős. Örülünk, hogy a kormány elkötelezetten támogatja az erőműépítést – fogalmazott dr. Horváth Kálmán.

– A paksiakkal együtt él az atomenergetika és az az unikális tudás, amely ahhoz szükséges, hogy atomerőművet építsenek és üzemeltessenek. A Paks 2-es bővítés és a hozzátartozó beruházások nemcsak energetikai szempontból jelentősek, hanem a város fejlesztése irányából megközelítve is kifejezetten fontosak – vélekedett Szántó Zoltán Paks alpolgármestere. – Ez az út az, amelyből kiindulva a beruházás belső úthálózata is megépülhet, vagyis enélkül nehezen képzelhető el a két új blokk felépítése – hangsúlyozta.

Az alpolgármester az út funkciójáról elmondta, hogy ezen keresztül szállítják majd ide az atomerőművi passzív biztonsági rendszeréhez tartozó zónaolvadék csapdát és a reaktortartályokat is. Mint azt már korábban megírtuk, elkészülte után a 2. számú út köti majd össze a Duna-parti kikötőt az építési területtel. Kialakítása azért is fontos, hiszen ezen az útvonalon szállítják majd be azokat a berendezéseket, amelyek vízi úton érkeznek.

Fizikai tulajdonságait tekintve az út speciális, különösen nehéz, azaz több mint tíz tonna tengelyterhelésű járművek közlekedésére is alkalmas lesz. Két szakaszban alakítják ki, a most megépült első rész több mint 1100 méter hosszú, tíz méter széles, és eddig egy körforgalmat alakítottak itt ki. A második ütem tervezése – amelynek déli részén egy parkolót is létrehoznak, az északi szakasza pedig a most kiépült körforgalomból a kikötőig tart majd – engedélyezés alatt áll, a teljes út várhatóan a jövő évben készülhet el.