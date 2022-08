Jó tudni, hogy számtalan növény is sikerrel használható a kártevők ellen. Aki kellő odafigyeléssel válogatja össze, hogy mit szeretne ültetni a kertbe, és megfelelően helyezi el őket, az pénzt és idegeskedést spórolhat meg. Összegyűjtöttük azokat a növényeket, amelyek segítségünkre lehetnek a kártevők számának minimalizálásában.

A legtöbben azonnal a vegyszerekhez nyúlnak, ha növényvédelemre van szükség, pedig van ennél egy sokkal egyszerűbb és költséghatékonyabb módszer is. Léteznek úgynevezett kártevőriasztó növények, amelyek segítségével távol lehet tartani a kórokozókat.

A kiskertek egyik legnagyobb ellenségei a csigák. Úgy lehet elkerülni, hogy megdézsmálják a veteményest, hogy édesköményt, fokhagymát, rozmaringot vagy zsályát ültetnünk a kertbe. A hangyák távoltartására kiváló a borsmenta, a fodormenta és a levendula is.

A mezei poloska is egyre gyakoribb vendég, a sarkantyúkával és a retekkel azonban csökkenthető a számuk, míg a krumplibogár a korianderrel, a büdöskével és szintén a sarkantyúkával űzhető el a zöldségekről. Szintén óriási károkat képes okozni a kertekben a vetési bagolylepke, amelynek megjelenési gyakorisága disznóparéjjal kitűnően mérsékelhető.

A levéltetvek távoltartására jó megoldás lehet a koriander, a metélőhagyma, az édeskömény, a büdöske, a menta, a fokhagyma, az oregánó, a levendula és a sarkantyúka is. A kapor szintén jó választás, olyan ragadozó rovarokat csalogat ugyanis a kertbe, amelyek elpusztítják levéltetveket.

Érdemes a paradicsompalánták közé körömvirágot ültetni, így ugyanis szintén elriaszthatjuk a kártevőt a zöldségek közeléből. A fokhagymából érdemes akár több helyre is ültetni, mert ezzel több kártevő is távoltartható. Ilyen a barackmoly, a hagymalégy, az egerek, a pockok, illetve a szúnyogok is.

A hagymafélék elűzik a répát károsító legyet, míg a répa a hagymalegyet és a molyokat riasztja el. A káposztafélék között ugyanakkor a sarkantyúka is hasznos növény lehet, mivel magához vonzza a káposztalevéllel táplálkozó hernyókat.