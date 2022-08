Mire érdemes augusztus hónapban odafigyelni? Mit lehet még az utolsó pillanatban elültetni? A meleg és a szárazság ellenére gyorsan nőnek a gyomok, ezért is érdemes minél hamarabb megszabadulni tőlük, hogy ne fajuljon el a helyzet. A gyomláláson kívül a gereblyézést sem szabad elfelejteni, amivel szintén kicsit fel lehet frissíteni a talajt. A kapálás pedig nem csupán a gyomok eltüntetése, hanem a talaj nedvességének megőrzése miatt fontos, illetve, hogy alkalmassá tegyük a nedvesség befogadására.

Lassan minden kertben érik már a paradicsom és a paprika, de a gyökérzöldségek is szüretelhetők, lehet szedni a padlizsánt, a tököt, és a cukkini is bőséggel hozza a termését, a gyümölcsökről nem is beszélve. A szüretelés nem csak az őszi feladatlista része, nyáron is aktuális tevékenység, és ha már az ember egész évben dolgozott a kertben, épp ezt a végső feladatot hanyagolná el?

A gyümölcsöt termő növényeket ajánlott folyamatosan szemmel tartani, és leszedni róla mindazt, ami már megérett. Fontos, és nem szabad elfelejteni, hogy a bokrok és a fák alá hullott gyümölcsöket mindig össze kell gyűjteni, mert ezzel is védi az ember a növények egészségét.

Augusztusban is lehet ültetni néhány zöldségfélét. Ahhoz, hogy ügyesen használja ki az ember a másodvetés időszakát, ismernie kell azokat a növényeket, amiket ilyenkor érdemes a földbe tenni. Mint minden ültetés előtt, így most is el kell távolítani a veteményesből a maradék növényrészeket, gyökereket, leveleket, majd fel kell ásni, meg kell mozgatni az itt lévő talajt. Ez azért fontos, mert a felforgatott földhöz adja majd hozzá az ember a komposztot vagy a műtrágyát, hogy ezzel is felturbózza az ültetvény talaját.

Ezután nincs más hátra, mint az összekevert földet elegyengetni és elkészíteni az ágyásokat. A szakemberek szerint érdemes olyan fajtákat választani, amelyek nemcsak az augusztusi meleget, de az októberi első fagyokat is elviselik. Ilyen például a hónapos-, nyári-, téli retek, a fejes káposzta, a kapor, a cékla, az áttelelő hagyma, a zöldbab, a spenót, a rukkola, a zöldborsó.