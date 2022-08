A párt frakcióvezetője a Garay téren kijelentette, hogy egy nemrég megjelent rendelet értelmében a védett területeken is ki lehet termelni az erdőt. – Ezt a változtatást a kormány az energia vészhelyzetre hivatkozva hozta – tette hozzá a honatya, aki úgy látta: ettől kezdve ki lehet vágni a fákat olyan területeken is, melyeken a természeti értékek szempontjából nagyon fontos erdők vannak. Az LMP a rendelet miatt tiltakozást kezdeményez és tüntetést is szervez.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy friss, Ungár Pétert megszólító bejegyzésében adta közre cáfoló álláspontját. Mint írta, az elmúlt években drasztikusan lecsökkent a tűzifa iránti igény Magyarországon. Nagyságrendileg dupla annyi fa termett (13 millió köbméter) itthon évente, mint amit elhasználtunk (6,5 millió köbméter). Ez pedig mára oda vezetett, hogy az erdők jelentős része úgynevezett túltartott erdő. Ráadásul ezek jellemzően nem őshonos, azaz rövid távú gazdasági érdekek mentén telepített fajtákból állnak, s amelyek a hazai erdőállomány közel 40 százalékát teszik ki.

Ez az állapot nem fenntartható, ugyanakkor épp a korábbi évek csökkenő kereslete miatt nem lehetett gazdaságos körülmények között változtatni rajta. A megnövekedett kereslet viszont lehetőséget teremt, hogy a meglévő, túltartott erdőállomány minél nagyobb részét új, egészségesebb szerkezetű, életerős, őshonos fajokból álló, hosszú távon hasznosítható, tarvágás nélkül is megújítható erdőkre cseréljük. Orbán Balázs megjegyezte, hogy szó sincs a magyar erdők kivágásról. Épp ellenkezőleg, a rendelet azok megújítását célozza.