Sokak kedvence a kovászolni való uborka, ennek kilóját 680 forintért kínálták. Most van a szezonja, de sajnos egyetlen forinttal sem lett olcsóbb, mint pár héttel ezelőtt volt. Slágercikk most az almapaprika, tizenöt kilós zsákokban adták, de persze pár kilót is lehetett belőle vásárolni. Kilóját 480 forintért mérték, a cseresznyepaprikát viszont 1300, a lecsónak valót 400, a felfűzni való pirospaprika kilóját pedig 1500 forintért.

Luxusnak számít idén a fejtett bab, ennek kilója 1200 forint (héjastól!), illetve a sárga hüvelyű zöldbab, ez utóbbit 1000 forintért lehetett megvenni. Egyik helyen sem álltak sorba az emberek.

A burgonya ára nem változott az elmúlt hetekben, 280 forintba került, a cékláért 400, a paradicsomért 450, az új fokhagymáért 1500, a lilahagyma kilójáért 600, a káposztafélékért – karfiol, kelkáposzta, fejes káposzta – 450 forintot kértek az árusok. Az újhagyma csokra 280, a csemegekukorica darabja 50-150 forint volt. Ez utóbbit érdemes volt alaposan átnézni, mert sok volt a leszedett csövek között a bogárrágta darab.

Gyümölcsből is volt bőven választék, bár az árak nem voltak barátságosak. Egyedül a szilva kilóját lehetett megvenni 500 forint körüli áron. Az őszibarack jellemzően 700 forint, akárcsak a kopasz barack. Újdonság volt a szőlő, sokan vittek ki az árusok közül korai borszőlőt is, ennek kilóját 600-700 forintért adták, a fehér csemegeszőlőért pedig 1000 forintot kértek.

A dinnyések is kipakoltak, zömében maguk a termelők vagy családtagjaik árulták a görög kilóját 250 forintért, illetve a sárgadinnyét 550-ért. A savanyításhoz való kisméretű dinnyék is kelendőek voltak, kilójáért 800 forintot kértek.

Mézből is bőséges volt a választék, a kilós akácmézért 3500 forintot kellett fizetni. Tojásból nagyon kevés volt, darabjáért 65 forintot kért az árus.