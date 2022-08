Az országban 45 ezer hektáron, ebből Tolna megyében 250 hektáron termelnek almát, zömében Lengyel, Kisvejke, Györköny, Dunaföldvár, Bátaszék és Szekszárd határában. Az alma nagyon népszerű gyümölcs hazánkban, alig akad olyan kert, ahol legalább egy fa ne teremné ezt a gyümölcsöt.

Az előrejelzések idén közepes, gyenge, 350–400 ezer tonnás termést jósoltak, ami a sokéves, 600 ezer tonna körüli átlagtermésnél közel 30 százalékkal kevesebb. Egyes pesszimista vélekedések szerint azonban a 350 ezer tonnás almatermésnél is rosszabb lesz az idei év.

A Tolna megyei gazdák különbözően látják a helyzetet. Ahol tudták öntözni a fákat, ott jobb termésre számítanak, ahol ezt nem tudták megoldani, ott gyengébb lesz az idei szezon.

– Tavaly is gyenge évünk volt az aszály miatt, az idei évben ez még tovább fokozódott – mondta az egyik 2,5 hektáros ültetvénnyel rendelkező megyei gazdálkodó. – Tetézte a bajt a nagy meleg. Már tavasszal gyenge volt a kötés, amiből nem is lett termés, és sajnos ami megmaradt, az sem tűnik szépnek. Utoljára június első felében volt mérhető mennyiségű eső, azóta szinte semmi. Augusztus vége felé kezdjük szedni az almát, de van olyan fajta, ami kényszerérettnek látszik már most.

A Szekszárdtól pár kilométerre lévő Kajmád határában van Mészáros Aranka és Mihályi László húsz hektáros ültetvénye. Az aszály ellenére náluk jónak ígérkezik a termés, mondta Mészáros Aranka. Csöpögtető öntözéssel művelik a területüket. A korai fajtákat már most szedik, illetve a gála fajtát. Összesen tizenkét fajtájuk van. Nagy gondot okoz náluk is, hogy a piacra szánt gyümölcs ne sérüljön szedés közben. Szeretnek diákokkal dolgozni, akik rugalmasak, gyorsak.

Igyekeznek mindent hasznosítani, az ipari minőségből értékesítenek pálinkafőzőknek, állatok etetéséhez, illetve készítenek belőle almaszirmot, almalevet.

Az almafák nagyon érzékenyek a betegségekre, a növényvédelemre minden évben nagy hangsúlyt kell fektetni. Idén a kánikula okozott gondot, hogy ne perzselődjön le a fák levele, gyakran permeteztek éjszaka, mondta a gazdálkodó. Ők egyelőre árat nem emeltek, közvetlenül a fogyasztónak kilóját 300 forintért adják.

Az unióban jó termés ígérkezik

A fogyasztói árak vonatkozásában a szakemberek szerint az prognosztizálható, hogy a visszafogottabb kínálat miatt az előttünk álló almaszezonban a tavalyinál kevesebb áruházlánci akcióval lehet majd számolni, és kilónként 400 forint alatti kedvezményes fogyasztói árakkal kevésbé lehet majd találkozni.

Augusztus 4-én idén 47. alkalommal Belgrádban rendezték a Prognosfruit konferenciát, amelyen a FruitVeB részéről dr. Apáti Ferenc elnök és Kelemen Péter ügyvezető igazgató képviselte hazánkat.

A 21 legjelentősebb uniós almatermesztő ország által rendelkezésre bocsátott információk szerint az Európai Unió idei almatermése 12,168 millió tonna lesz, ami egy százalékkal haladja meg a tavalyi mennyiséget. A fő fajták közül a golden esetében 5 százalékos csökkenés, a gálát tekintve pedig 2 százalékos bővülés várható. A számunkra fontosabb termelő országok közül Lengyelországban 5, Franciaországban 6, Németországban szintén 6, Ausztriában 23 százalékos növekedést várnak az idén. Hazánkban a súlyos aszályhelyzet miatt 350 ezer tonna körüli volumennel számolnak.