Paks, Szedres, Tengelic, Medina, Kajdacs, Fadd és Németkér környékén többen is foglalkoznak dinnyetermesztéssel a megyében. A legtöbb termelőnél már a vége felé tart a szezon, azonban a profik még bíznak abban, hogy lesz még 2-3 jó hetük, ha az időjárás is besegít.

Az egyik legismertebb szedresi termelő elmondta, nagyon sok volt idén is a munka a dinnyével, de az elmúlt évekhez viszonyítva magasabb áron tudtak értékesíteni, igaz, a költségeik is emelkedtek a tavalyihoz képest. A kezdés gyengén sikerült, kicsit késve indult a hazai szezon, majd a száraz, meleg idő segített. A nagybani piacon jelenleg 350 forintért veszik át a kereskedők a termelőktől a dinnyét. Ezt a fajtát később vetették a gazdák, ami mindig nagy rizikó, hiszen hónapokkal korábban nehéz kitalálni, hogy milyen idő lesz majd augusztus végén, szeptemberben. Vagyis lesz-e kereslet a dinnyére.

Sőth Mihály Szekszárd határában, illetve Tolnán értékesít többek között dinnyét is. Mint mondta, ő éppen a héten vásárolt a nagybani piacon ebből a gyümölcsből, kilójáért 300 forintot fizetett, ami az ő standján 450 forintért van kitéve. A vásárlók erre az árra felkapják a fejüket, de azt nem tudják, hogy a 250 forintért kínál dinnye többsége túlérett, poshadt. Azért adják ennyiért a termelők, mert a dinnyéjük a földeken már rég elveszítette a levelét, a szárát, és túlérett lett, mondta Sőth Mihály. Van olyan dinnyés, aki nem is kilóra, hanem darabra árul, hatszáz forintért. A vásárló pedig először örül, majd otthon mérgelődik, amikor felvágja a gyümölcsöt.

Bognár János szedresi termelő, aki a Magyar Dinnyetermelők Országos Szövetségének is tagja, elmondta, az átlagtermés idén jóval gyengébb, mint az elmúlt években volt. A felvásárlási ára jobb lett, de a kiadás is sok. A nagy meleg miatt sokat kell öntözni, a víz és az öntözőberendezés sokba kerül. A munka is rengeteg a szezonban, korán reggel beül a kamionban a tele dinnyével, és késő délután ér haza. Nagyon meg kell dolgozni a bevételért. Nem beszélve arról, hogy nehéz munkásokat találni a dinnye szedéséhez, pakolásához.

Miért nem lékelnek a dinnyések?

A nyolcvanas, kilencvenes évek nyaraiban közös volt, hogy csak akkor kellett megvásárolni a görögdinnyét, ha a kóstolás, vagyis a lékelés után úgy gondoltuk, ízlik a gyümölcs. Aztán valahol a kétezres évek elején szőrén-szálán eltűnt, megszűnt a lékelés. A piacokon kívül leginkább a hiper- és szupermarketek megfelelő osztálya lett a dinnyevásárlás fő terepe. Itt persze lékelésről szó sem lehet.

Általános tévhit a fogyasztók és a termelők fejében is, hogy tilos a dinnyét lékelni – árulta el az egyik dinnyeárus. Az uniós csatlakozást követően változtak nagyobb mértékben a vonatkozó jogszabályok, ezen felül megnőtt a kötelező dokumentációk száma, amit a termelők sok esetben nehezen tudtak értelmezni.

Kiemelt szerepet kapott az élelmiszerhigiénia, a teljesség igénye nélkül ügyelni kell a megfelelően tisztán tartott és fertőtlenített berendezésekre, a termékek tisztítására (például a dinnye héjának mosása ivóvíz minőségű vízzel), megfelelő hulladéktárolók elhelyezésére, valamint a személyzet megfelelő higiéniai és egészségügyi állapota is nélkülözhetetlen. Mindezek betartása túl macerás, így a termelők döntöttek úgy, hogy nem lékelnek.