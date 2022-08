Napokon keresztül hívogattam telefonon a megyében és a szomszédos megyékben lévő tüzépeket, erdészeteket, de az is csoda volt, ha egyáltalán a telefont felvették. Akkora ugyanis a forgalmuk, hogy nem érnek rá telefonon tanácsot adni. Akit utolértem végül elmondta, a telepen lévő összes tűzifájuknak van gazdája, legközelebb december közepén érdeklődjek. Az erdészeteknél kicsit biztatóbb volt a helyzet. A Gemenc Zrt. erdészetének honlapján is közzétették az árakat július 5-től. Így a vastag tűzifa köbmétere (tölgy, bükk, stb.) 32042 forint, ugyanez akácfából 34817 forint. Van is még fájuk, érdemes őket felhívni.

Ma Magyarországon a földgáz után még mindig a szilárd tüzelő a második legelterjedtebb fűtőanyag. Négymillió ember melegíti otthonát fával, illetve kisebb arányban szénnel vagy brikettel a KSH szerint. A kistelepüléseken a háztartások háromnegyede használ szilárd tüzelőt. Az elmúlt tíz évben, 2012 novembere óta a tűzifa ára nem kevesebb mint 67 százalékkal nőtt - számolható ki a KSH adatsorából, ugyanezen idő alatt a szén 39, a brikett pedig 35 százalékkal drágult. Ez a drágulás tovább folytatódott az elmúlt hetekben.

A megye tüzépein a legtöbben az akácot keresik. Az általunk megkérdezett tüzelőanyag-értékesítők azt mondták, általában két-tíz köbméter közötti mennyiséget vinnének egyszerre a vásárlók. Egyébként húsz mázsa fér fel egy fuvarra. Az eladó kérdésünkre elmondta, az erdészeti köbméter nem azonos a tüzéptelepek által számolt köbméterrel. A tűzifa térfogatának mérésekor az okoz nehézséget, hogy az a fűrészárutól eltérően szabálytalan formájú, nem lehet úgy összerakni, hogy a teret kitöltse. Az erdei köbméter emiatt gyakorlatilag 1,7 köbmétert jelent, ami például egyméteres hosszra vágott fából 1,7 méter magasra rakott és 1 méter hosszú. Ez megfelel nagyjából tíz-tizenkét mázsa keményfának.

Egyik napról a másikra, már most megindult a roham a tűzifáért, mikor még javában tart a nyár, állítják a kereskedők. Csak késve, több hetes várakozással tudják kiszolgálni a vevőket a megyében. Az erdészetek szerint folyamatos a fakitermelés, nem tartják vissza a készleteket, nincs is hiány, ám mivel ugrásszerűen megnőtt a kereslet, azt egyelőre nem tudják lekövetni. Van olyan kereskedés, ahol nincs raktárkészlet, de olyan vállalkozó is akad, aki emiatt inkább már nem is foglalkozik tűzifa árusításával.

Nem véletlen ez a roham, a pánik egyik okozója a februárban kitört háború, ami miatt sokan már akkor megijedtek, hogy mi lesz a gázellátással. A mostani pánik oka pedig a kormány két hete bejelentett intézkedése. Az egyik értékesítő elmondta, a növekvő kereslet hajthatja felfelé a tűzifa árakat, ami egy hosszabb folyamat része, mert már tavasz óta emelkedtek az árak. Ősszel, illetve a tél beálltával azonban még magasabb árakra számíthatnak a vevők.

Az egyik kereskedő elmondta azt is, kérdéses szerinte, hogy elegendő lesz-e a tavasszal kivágott mennyiség, amit nem a megnőtt keresletre számítva kalkuláltak ki akkor. Könnyen elképzelhető, hogy január környékén egy hónapig a fa is hiánycikk lesz itthon. Mert ha engedélyezik is idén szeptembertől a friss vágásokat, több hétig tart, amire abból készlet lesz, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy mennyire gazdaságtalan dolog nyers fával fűteni, tette hozzá.

A megnövekedett kereslettel és a hiánnyal egyidőben az illegális vásárlások nem ritkák, ebben szerepet játszik az is, hogy a tűzifa ára jelentősen drágult. Olvasóink közül többen elmondták, ismerősökön keresztül szerzik be a tüzelnivalót. Jó esetben olyan embertől vásárolnak, aki a nyár folyamán elvállalt az erdészetben úgynevezett erdőtisztítást, és a számára feleslegessé vált fát adja el. Így fuvarral együtt huszonnyolcezer forintba kerül egy köbméternyi vegyes minőségű fa.

Egy másik olvasónk elmondta, családi házban laknak hárman, évente közel tíz köbméternyi fát tüzelnek el. Ez piaci áron szinte megfizethetetlen lenne. Így ők is rákényszerülnek arra, hogy böngésszék a hirdetéseket. Pedig számtalan helyen felhívják a vásárlók figyelmét arra, hogy gyakran csalók jelennek meg a házaknál. Ha jelentősen olcsóbban kínálják a tűzifát, akkor jogos a gyanú, hogy lopott áruról van szó.

Milyen tűzifát érdemes választani?

A különböző fajta tűzifák eltérő hatásfokkal égnek. Ezért elsősorban keményfákat érdemes választani tüzelőként, bükköt, gyertyánt, csertölgyet vagy kőrist. Bár Magyarországon elterjedt és kedvelt tüzelő az akác, mégsem ajánlja sok tűzifakereskedő. Ennek egyik oka, hogy az akác fűtőértéke elmarad az említett fajtákétól. Egyetlen látszólagos előnye van, hogy az akác nedvesen is jól ég. Ugyanakkor ez nem változtat a tényen, hogy az energia egy jó része a víz párologtatására megy el, ezért csökkent fűtőértékkel kell számolni

Fafajták fűtőértéke

Kőris 16,9 MJ/kg

Csertölgy 16,8 MJ/kg

Gyertyán 15.8 MJ/kg

Bükk 15,62 MJ/kg

Akác 14,9 MJ/kg

Forrás: KSH

Így alakult a tűzifa ára

2020 január 4100 Ft/mázsa

2021 január 4230 Ft/mázsa

2022 július 4500 Ft/mázsa

Forrás: KSH