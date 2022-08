Jelenleg 2600 baromfitartó gazdaságot és több, mint száz feldolgozó vállalkozást tartanak itthon számon. Ez azonban a nagyobb és ebből élő vállalkozásokat jelenti. A hobbiból és részben az adott család ellátását kiegészítő baromfitartás visszaesett az elmúlt évtizedekhez képest, viszont a pandémia alatt ismét nőtt a számuk a statisztikai hivatal adatai szerint.

Az elmúlt pár hónapban nagyon megdrágult a takarmány, ami kicsit visszafogja az udvar körül tartott kis állatok számát. A Bátaszékhez tartozó, Kövesden élő Halász Mihályné elmondta, a családja szinte mindig tartott a háztartásukban tyúkot, csirkét, kacsákat, sőt két évvel ezelőttig disznót is hízlaltak. Jó érzés volt tudni, hogy a mélyhűtőjükben mindig van egészséges hús, hogy tojást nem kell venni és gyakorlatilag ebből a szempontból önellátó a család. Az elmúlt fél évben azonban annyira megdrágult a takarmány, hogy elgondolkodtak azon, vajon érdemes-e kacsát, csirkéket, tyúkokat tartani.

- Egy mázsa kukorica ára 19800 forint jelenleg, de pár hét múlva tovább drágulhat pár ezer forinttal, ahogy ez az elmúlt hónapokban is volt. Ez a mennyiség egy hónapig elég és ehhez még venni szoktunk tápot is, mondta Halász Mihályné Marika. Ma már csak azért ragaszkodunk a saját nevelésű háziállatokhoz, mert tudjuk, hogy egészéges húst eszünk, de sajnos egyre kevésbé éri meg velük vesződni.

- Akinek nincs saját termelésű takarmánya - kukorica, búza, árpa vagy napraforgó - annak valóban drága lett a baromfi tartása, mondta Takácsné Kovács Anikó, aki Bátaszéken egy családi házban és a hozzá tartozó nagy udvarban él a családjával.

- A baromfitartás mindennapos feladat, egyre kevésbé akarnak foglalkozni vele a fiatalok, az idősebbek meg már a koruk miatt hagyják abba. Pedig sok öröm van abban, hogy az ember tudja, hogy a saját nevelésű állatai sokkal ízletesebbek, mint a bolti csirkék. Nekem baranyai tájfajta tyúkjaim vannak, pár kakas és kilenc néma kacsa. A kertben sok a zöld, és takarmányrépát, mángoldot is termesztek, melyekből etetjük őket.

Gazdálkodók vagyunk, így búzára, napraforgóra nem kell külön költeni. Annyi tojásunk van, hogy gyakran ajándékozunk is belőle ismerősöknek. A csibéket magam keltettem, ami plusz öröm a számomra. Mi igyekszünk nagyon környezettudatosan gazdálkodni, érdemes megjegyezni, hogy a baromfi egy ökologikus rendszerben nélkülözhetetlen a nitrogénben gazdag trágyája és a biológiai növényvédelemben nyújtott segítsége miatt.

Baromfiból önellátók vagyunk

A hazai baromfiágazat a magyar állattenyésztés legnagyobb, folyamatosan fejlődő ágazata, jelentősége a hazai fogyasztók ellátása és az export szempontjából is kiemelkedő. A hazai hústermelés felét a baromfiágazat adja, amely a harmadik legnagyobb exportcikkünk, és amelyből teljesen önellátóak vagyunk. Az ágazat kibocsátása 2020-ban 294,1 milliárd forint volt, amely a mezőgazdaság kibocsátásának tíz százalékát tette ki.

A magyar baromfiágazatot az elmúlt két évben több csapás is érte, többek között a takarmányárak emelkedése. A termelőknek az állataik felnevelése jelenleg 30-40 százalékkal drágább az egy évvel korábbihoz képest. Az elmúlt közel másfél évben a koronavírus-járvány alaposan átrendezte az értékesítési lehetőségeket is, ami jelentős visszaesést is okozott.