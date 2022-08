Elképesztően megdrágult a kenyér Magyarországon, tavaly októbere óta több mint 250 forinttal kell többet fizetni egy kilogramm fehér kenyérért a boltokban. Idén egy hónap alatt, júniusról júliusra 590 forintról 670 forintra nőtt egy kiló fehér kenyér ára. A brutális drágulás hátterében részben a búza hihetetlen áremelkedése áll, de a termelők, valamint a malom- és sütőipar elszálló költségei is nagyban hozzájárultak a dráguláshoz.

- Idén eddig kétszer emeltünk árat, mondta Kászpári Károly, Tolna, Somogy és Baranya megye pékszövetségének elnöke, aki egyben a tengelici Frissten pékség tulajdonosa is. Valószínű a jövőben lesz még erre példa. Hamarosan jönnek az első számlák, meglátjuk, mennyiből kell gazdálkodnunk. Bizonytalanság van a szakmában, nem tudjuk, mire kell felkészülnünk. Sajnos az alapanyagok és az energia árának folyamatos emelkedése nem állt le. A napokban kaptam a pékszövetségtől egy levelet, melyben kérik, hogy tartsuk meg a régiós - Baranya, Somogy és Tolna megyei - üléseket. A téma természetesen a jelenlegi helyzet.

Kászpari Károly elmondta, hallani arról, hogy zárnak be pékségek, üzemek. Ők még egyelőre állják a versenyt, de kevesebb létszámmal dolgoznak. Ami a fogyasztást illeti, ebben a pillanatban még nem érzékelik, hogy visszaesett volna. Bár az is igaz, hogy nyáron amúgy is kisebb a forgalom a szabadságok, iskolai szünet miatt. Az elképesztő kánikula miatt, ami hosszú hetekig uralkodott Tolna megyében is, a gabonák, így a búza minősége és mennyisége is gyengébb lett a vártnál -mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrárszakmérnök.

Infografika



Egy kilogramm kenyér előállításához hetven deka liszt szükséges, de a jó minőségért jó minőségű búzából kell őrölni, ami drágább. Míg az elmúlt évben még 61 ezer forint volt egy tonna étkezési búza, most már 130-140 ezernél tartunk, és ez az ár még tovább emelkedhet. Mindemellett mind a termelők, mind pedig a malom- és sütőipar költségei is megemelkedtek, nőttek az alapanyagárak és áram, illetve a gáz is a többszörösébe kerül. Az biztos, hogy a termelőknek és a malomiparnak tovább kell vinni az árakat a sütőipar és a kereskedelem felé is.

A brutális kenyérdrágulást alátámasztják a statisztikai hivatal legfrissebb adatai is, amelyekből kiderül, hogy 2021 január óta 296 forinttal nőtt meg a fehér kenyér ára Magyarországon. Akkor 374 forint volt egy kilogramm, 2022 júliusában azonban már 670 forintot kellett fizetni érte. Elmondható, hogy tavaly januártól egészen szeptemberig szinte ugyanazon a szinten, 390 forint körül mozgott a kenyér ára, majd októberben elkezdődött a brutális drágulás. Akkor már 417 forint volt egy kiló kenyér, decemberben már elérte a 450 forintot, idén márciusban az 518-at, júniusban az 590 forintot, majd júliusra hatalmasat ugrott a fehér kenyér ára, 670 forintot kérnek kilójáért.

Nem csak a liszt drága

A Magyar Pékszövetség elnöke, Septe József a közelmúltban azt nyilatkozta, hogy hazánkban ma százötvenféle kenyeret és négyszázötvenféle péksüteményt gyártanak és forgalmaznak a pékek, tehát általánosságban nehézkes meghatározni az árat. Mindazonáltal a pékek, miután költségeik jelentős mértékben megnövekedtek, kénytelenek azt ráterhelni a vásárlókra.

A legfontosabb költségnövelő tényezők között elsőként a lisztet emelte ki, amelynek az ára nyolcvan százalékkal emelkedett az elmúlt egy év során, és még nem ért véget a drágulás, ahogyan azt nemrégiben a gabonaszövetség képviselői is közölték. Szintén jelentős mértékben emelkedett az olyan – pékek számára nélkülözhetetlen – alapanyagok ára, mint az élesztő, margarin, vaj és étolaj.