Nagy a kár a szántóföldeken, és egyre inkább a gyümölcsösökben, szőlőültetvényekben is, mondta a szakember, aki hozzátette, mindemellett Tolna megye még szerencsés helyzetben van az alföldi gazdálkodókhoz képest.

Megyénkben júniusban 80, júliusban csak 16 milliméternyi eső hullott, ez sem mindenhol, hiszen Paks, Kisdorog környékén ennél is kevesebb esett. Tetézi a bajt, hogy nagyon meleg van, sokat fúj a szél, ami tovább szárítja még a légkört is. Kővári László elmondta, a gond az, hogy már tavaly is aszályos volt az év, se ősszel, se télen nem jött a várt nagyobb csapadék. Az idei év erre még rátett.

A kormány, az agrártárca igyekszik segíteni a gazdálkodókon, hívta fel a figyelmet a megyei agrárkamara alelnöke. Az aszály veszélyhelyzet kapcsán a mezőgazdasági termelők érdekében új rendeletet fogadtak el, mely a kártérítések kifizetését, valamint a biztosítók kárrendezését hivatott gyorsítani. A kormányrendelet alapján a biztosító társaságoknak az aszálykár bejelentését követő 14 napon belül kárelőleg megfizetési kötelezettsége van az ügyfél részére.

Nézzük a részleteket: mi a kárelőleg? A növénybiztosítási szerződés alapján előre meghatározott kártérítés legalább ötven százaléka. Az a mezőgazdasági termelő jogosult kárelőlegre, aki rendelkezik aszálykárra kiterjedő növénybiztosítással. Valamint legkésőbb idén október 31-ig benyújtott kárbejelentéssel nyilatkozik arról, hogy kukorica vagy napraforgó területei üzemi szinten, növénykultúránként legalább 80 százalékos kárt szenvedtek el a csapadékhiány következtében. A kárbejelentés benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő. A kárelőleg igényléséhez a biztosítók honlapján található formanyomtatvány használható.

A kárelőleg megfizetését követően a biztosító a kár végleges mértékének felmérését tovább vizsgálja. A fennálló különbözettel kapcsolatban a biztosítónak és az ügyfélnek egymás között kell elszámolniuk, amint a végleges összeget meghatározzák.

Az ügyintézés gyors és precíz lefolytatásához a rendelet szerint meghatározott dokumentumokat (Aszálykár-bejelentő lap, 2022-es egységes kérelem) kell benyújtani a biztosítónak elektronikus úton. Az adatok pontos megadása és a kár mértékének körültekintő, üzemi szinten, növénykultúránként történő megítélése rendkívül fontos a megfelelő ügyintézéshez. Kővári László azt is elmondta, az említetteken túl kamattámogatott hitelekkel is segíti a kormány a gazdákat, illetve ígéret van arra, hogy szeptemberben elkezdik kifizetni a területalapú támogatás első felét.