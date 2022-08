Az erdészetek csak 2-3 méteres rönkökkel szolgálnák ki őket, arra viszont nincs kapacitásuk, hogy azt feldolgozzák, felaprítsák. A nagyobb volumenű szállítás – normál méretű tűzifából – október közepe felé szokott megindulni, s remélhetőleg ez az idén is így lesz. Kérdés persze, hogy mennyibe fog kerülni. Mert a háború okozta válság miatt mindennek megugrott az ára, ami egyáltalán kapható.

Szétnéztek a szénpiacon is. Hazai kínálat nincs, a németek visszatartják a brikettet, lengyel szénhez talán hozzá lehetne jutni, de csillagászati áron. Nagyjából harmincezer forintba kerülne mázsánként, ami Magyarországon eladhatatlan.

Megkérdeztük az erdészeteket is. Megerősítették, hogy októberben indul be intenzívebben a fakitermelés. A gázmizéria miatt most valóban a megszokottnál nagyobb a kereslet, de ez ősszel kielégíthető lesz. Az árat még nem tudják.