A felénél tart a szüret a megyében

Javában folyik a szüret a megye két borvidékén. Dr. Gabi Géza elmondta, a szüret jelenleg úgy áll, hogy a borászok a pinot noire-t rozénak már leszedték 17-18-as mustfokkal. A kadarkát is szedik már, a termés harminc százalékából készítettek rozét, 17-18 mustfokkal, a többi kadarka szedését későbbre tervezik a termelők. A leányka szőlőt most szedik, 17-18 mustfokkal, a kékoportó hetven százalékával már végeztek, a mustfok kiváló, 18-20 fokos. Már a kékfrankost is elkezdték szedni a termelők, igaz még csak "kóstolgatják" . Ennek a fajtának a tíz százaléka van már tartályokban, zömében rozé bor készül belőle. A kékfrankos mustfoka 17 és 21 között van. A zweigelt, a merlot, a cabernet fajták és az olaszrizling is még a tőkén gyűjti a musfokokat. A felénél tart tehát a szüret a megye két borvidékén.