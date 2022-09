Sok ezer évvel ezelőtt pénz lett a kagyló, aztán az aranyból, ezüstből, majd más fémötvözetből vert érme, később bejött a papírpénz, és ezeket használtuk sok-sok éven át. Mostanság viszont bejött a digitális pénz. Egyre többen fizetünk kártyával és itt a kriptovaluta, a bitcoin, valamint annak sok ezer változata. Erről tartott előadást az MCC Tolna Megyei Képzési Központjában dr. Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

A kézzel fogható pénz, az érme és a bankjegy lassan kezd kimenni a divatból, mondta. Svédországban például már a tranzakcióknak mindössze két százaléka az, amelyet fizikai pénzzel fizetnek, és vannak svédek, akik soha nem is használtak készpénzt, csak az elektronikus fizetést ismerik. És ez a jövő.

Magyarországon is egyre többször fizetünk így, ami azért is kedvező, mert a fizikai pénz nagyon költséges. Nem csak az előállítása, de biztosítani kell, hogy ne lopják el, ne vesszen el, és ne hamisítsák. Az előző vírusos időben azért is nőtt a kártyás fizetések aránya, mert a kézről kézre járó bankjegy lehetett vírushordozó, így aki tehette, inkább kártyával fizetett vagy interneten utalt.