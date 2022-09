Napjainkban online formában egyre több mindent el lehet intézni, de bizonyos helyzetekben a személyes kapcsolatfelvétel sok olyan impulzussal szolgál, ami hozzájárul a sikerhez. A személyes találkozás érdekében vesz részt a Paks II. Zrt. az egyetemek és egyéb szervezetek állásbörzéin – természetesen emellett az álláslehetőségekre vonatkozó minden információ megtalálható a cég karrierportálján is.

– Az állásbörzék kiváló lehetőséget nyújtanak azoknak, akik pályájuk elején igyekeznek meghatározni karrierútjukat vagy pályamódosításra készülnek, de kiváló lehetőség a cégeknek is. Egy-egy ilyen seregszemlén alkalom adódik arra, hogy a munkatársaim beszéljenek a Paks II. projekt jelentőségéről, a cégünk által biztosított – nyugodtan mondhatom – kitűnő feltételekről, válaszoljanak a felmerülő kérdésekre, eloszlassák az esetleges kétségeket – fogalmazott a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója. Mittler István hozzátette, hogy gyakori fenntartás például az, hogy paksi, tehát nem nagyvárosi álláslehetőségről van szó, de munkatársai tájékoztatása nyomán az érdeklődők kétségei hamar szertefoszlanak. Ennek oka, hogy egyrészt Paks az ország közepén van, csupán bő egy órányira a fővárostól, másrészt a jellemző az, hogy a kollégák rövid időn belül a paksi letelepedés mellett döntenek. – Jöttek már hozzánk fiatalok – és persze komoly szakmai tapasztalattal rendelkezők is – az ország minden szegletéből. Paks, ahogy mondani szoktuk, kisváros nagy lehetőségekkel, a kényelmes, nyugodt élethez minden megtalálható. Nem beszélve arról, hogy egy olyan projekthez hívunk új kollégákat, amely az ország energiabiztonságát hivatott szolgálni – részletezte a kommunikációs igazgató. Mittler István megjegyezte, a nukleáris iparra jellemző, hogy aki leteszi mellette a voksát, tartósan elköteleződik, mert kiszámítható, hosszú távú karrierlehetőséget biztosít. – Egy atomerőmű építésében részt venni, ahhoz csak egy kicsivel is hozzájárulni, nagyon nemes feladat és szép kihívás. Ezt a munkatársaim rendre megerősítik – hangsúlyozta.

A Paks II. Zrt. az elmúlt évekhez hasonlóan idén ősszel is több állásbörzén megjelenik majd. 2019 óta saját, egyedi tervezésű, exkluzív standján várja az új atomerőművi blokkok építésével megbízott cég az érdeklődőket. A kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint az őszi menetrend már összeállt. Az első állomás 2022. szeptember 21-22-én a budapesti Jobverse, amelynek elődjén, az online térben rendezett JOB4ME-n is részt vett a Paks II. Zrt. Kereshetik az érdeklődők a Paks II. standot október 4-én, az Óbudai Egyetem, október 11-12-én a Műegyetem állásbörzéjén, november 16-án pedig a pécsi Mi a pálya? 2022 műszaki pályaválasztó fesztiválon is.