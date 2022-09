Befejeződött az az ötmilliárd forintos beruházás, amelynek eredményeként új üzemcsarnokban, a világszínvonalon is legkorszerűbb gépsoron készül a sajt a a Tolnatej Zrt-nél.

Az avató ünnepségen először Horváth István, a térség országgyűlési képviselője méltatta a társaság fejlődését. A vállalat 16 milliárd forintos korszerűsítésének középső szakasza zárult le most, amelynek célja, hogy a Tolnatej Zrt. az ország meghatározó élelmiszeripari cége legyen a jövőben is. Elmondta, az 530 dolgozónak munkát adó, évi 260 millió liter tejet feldolgozó vállalat 100 tehenészettel áll kapcsolatban, ezzel mintegy további másfél ezer család megélhetését segíti.

Fontos az is, folytatta, hogy az üzletek polcain ott legyenek az itt készült termékek, hogy a vásárlók hazai termékeket kapjanak. Ez is célja annak a tudatos gazdaságpolitikának, amelynek során, 2015 óta a kormány intenzívebben támogatja a versenyképes termékeket előállító nagyvállalatokat.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke arról beszélt, a járványhelyzet is bizonyította az önellátás fontosságát. Viszont ezt csak akkor lehet megvalósítani, ha sikerül megőrizni, sőt, javítani versenyképességünket. Mivel a hazai tejfeldolgozás az egyik legkevésbé jövedelmező élelmiszeripari tevékenység, szükséges a korszerűsítése. Különben extrém magasak lennének a költségek, s az energiaárak növekedése még súlyosabban érintené az ágazatot.

Agrárszakemberként természetesen szólt az alapanyagot előállító mezőgazdaságról is, amelyet most az aszály is sújt. Ez a tejipart is érinti, hisz a szárazság miatt kiégtek a legelők, kevesebb a takarmány. Szerinte az önköltség növekedése nagyon sokszor nem jelenik meg a boltok polcain lévő termékek egyébként emelkedő áraiban. Ezért fontos a hatékonyság növelése, amit segít a most felavatott új üzem.