Borda László tolnai tűzépes húsz éve van a szakmában. – Volt fahiány régebben is, rövidebb időszakokban, például amikor hirtelen leesett a hó, és nem tudtak a fakitermelő munkások bemenni az erdőbe – mondja –, de most, másfél-két hónapja csak a kért mennyiség egyharmadát tudjuk beszerezni. Ígérni semmit nem merünk a vásárlóknak a szállítási időpontot illetően, és az ár is változó, attól függ, mikor, honnan sikerül tűzifát hoznunk.

Miközben a kereslet az ilyenkor szokásosnak a háromszorosára nőtt, mert félnek az emberek, hogy a gáz nagyon drága lesz, vagy nem is lesz télen. Egy mázsa hasított tűzifa ára most ötezer forint körül mozog Tolna megyében. Hatósági áron várhatóan tíz köbméter (60-70 mázsa) lesz vásárolható. Az ország 21 állami erdőgazdasága – köztük a gemenci és a gyulaji – egységes áron fogja adni a tűzifát.