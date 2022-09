Nem kényeztette el idén sem a természet a méhészeket. Bár nem volt fagy akácvirágzás idején, de a csapadékhiányt a repce megsínylette, a napraforgó virágzása pedig a nagy meleg miatt rövidre sikerült. Minden nehézség ellenére – az elmúlt évekhez képest – jó eredménnyel zárták az évet a méhészek. Nagyernyei Attila, a megyei méhész egyesület elnöke elmondta, akár rekord évük is lehetett volna az idén, ami a méztermelést illeti, ha júliusban, augusztusban az aszály és a forróság nem okozott volna gondot. Nyáron nagy gondot jelentett a virágpor hiánya is.

Ami meglepő, egy hónappal előrébb vannak a méhek fejlődésben, mint a szokásos években. Ez azt jelenti, hogy úgy „viselkednek” mintha október közepe lenne, ez a fiasításban, a hereűzésben is megnyilvánult. (Ha már nincs szüksége az anyaméhnek a herékre, akkor elpusztítják őket, vagy kiűzik a kaptárból.) Az egyesület elnöke hozzátette, régi megfigyelés, ha a méhek így viselkednek már a nyár végén, ősz elején, akkor az kemény, hideg telet jelez.

– Jól sikerült az akác, a repce, a hárs, majd a napraforgóvirágzás közepén kezdődött a forróság. Sok méhész panaszkodott arra, hogy a napraforgónál már voltak gondjai. Ilyenkor ősszel sajnos kevés a virágzó növény, így a hordás hiányában egymást rabolják le a méhek. Küzdenek a lódarazsakkal is, elkapják őket repülés közben és elpusztítják a darazsak – mondta Nagyernyei Attila.

Amikor hajnalban lehűl a levegő 10 fok környékére – a darazsak megdermednek – ekkor lehet darázsirtóval lepermetezni a fészküket. Napközben ez a tevékenység tilos, mert a darazsak támadhatnak.

Ősszel mézből is több fogy, idén lesz belőle annyi, amennyi kell a vásárlóknak. Az ára nem sokat változott, a virágméz kilójáért 2500, a hárs és akácmézért 3500, a repcéért 2000 forintot kérnek jellemzően a méhészek.

A méz természetes gyógyszer

Sok mindenre jó a méz. Égési sérülésekre is használható. Be kell kenni bőségesen a megégett bőrfelületet mézzel, ami lehűti, nyugtatja azt, és gyors gyógyulást eredményez sebesedés nélkül, a baktériumokat megöli. Álmatlanságra: egy evőkanálnyi méz egy bögre meleg tejben elkeverve csodákat tesz, igazi nyugtató. Orrdugulásra: egy evőkanál mézet oldjon fel egy kisebb lábos vízben, és inhaláljon vele törölköző alatt. Ízületi gyulladásra: keverjen el egy rész mézet egy rész almaecettel, majd hígítsa fel vízzel ízlés szerint, inni is jó és borogatni is lehet a fájós részt vele. Csontritkulás ellen is jó a méz: a kutatások szerint napi egy teáskanál méz segíti a kalcium felszívódását, így megelőzi a csontritkulást. A hosszú élet titka: állítólag a méhészek között fordul elő a legkevesebb rákos és ízületi gyulladásos megbetegedés az összes szakma közül az egész világon. A rendszeres mézfogyasztók pedig a leghosszabb életű emberek közé tartoznak.