Két új elnökhelyettest nevezett ki szeptember elsejei hatállyal Horváth Péter János elnök. A hivatal energetikai elnökhelyettesi posztját a jövőben Kovács Pál tölti be, Klimits Levente pedig operatív elnökhelyettesként folytatja munkáját – számolt be az MTI a MEKH szerdai közleménye alapján. A tájékoztatás szerint Kovács Pál a hatóság energetikai ágazatainak (földgáz, villamos energia és távhő) irányításáért felel.

Kovács Pál pályafutását a Paksi Atomerőműnél kezdte műszaki területen, dolgozott az OECD Atomenergia Ügynökségénél szakértőként, 2010-től pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkári, majd államtitkári posztját töltötte be. Visszatért Paksra, ahol 2014-től vezérigazgatói tanácsadóként, majd a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János kabinetfőnökeként dolgozott. Kovács Pál 2018 és 2019 között az MVM Zrt. nukleáris igazgatói és a Paksi Atomerőmű Zrt. igazgatósági elnöki posztját is betöltötte, az elmúlt három évben pedig a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár volt – számolt be róla a TelePaks.net.

A mostani kinevezésekkel négyre emelkedett a MEKH alelnökeinek száma, a jogszabályok öt elnökhelyettes kinevezését engedélyezik. A megbízatás hét évre szól.