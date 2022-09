Süli János a negyedik Orbán-kormányban még tárca nélküli miniszterként felelt a Paks2 projektért, miniszteri esküjét 2017 májusában tette le – írj a Világgazdaság.hu. Ebben a minőségében a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelt. Az ötödik Orbán-kormányban államtitkárként vitte tovább ezt a feladatot a KKM szervezetében, miután Paks2 a külügyi tárcához került. Megbízólevelét május végén vette át Novák Katalin köztársasági elnöktől. Szijjártó Péter miniszterjelölti meghallgatásán a változást az elmúlt időszak eseményeivel és a soron következő kihívásokkal indokolta.

Süli János dr. Horváth Kálmán főispánnal és dr. Mittler István kommunikációs igazgatóval a megkezdett talajkitermelés helyszínén (Fotó: FB)

Az elmúlt hetekben több kormánytag, köztük Lázár János és maga Szijjártó Péter is nyilvánosan nehezményezte a paksi bővítés időbeli elhúzódását. Ugyanakkor a projekt a napokban több engedélyt is megkapott a hatóságoktól, így például az 5. blokk épületének építéséhez. Augusztus 26-án pedig a beruházás egyik legfontosabb engedélye is megszületett, amely magának az atomerőműnek a létesítésére vonatkozik.

Az erről szóló köztársasági elnöki határozat szerint Süli János mandátuma szeptember 5-i hatállyal szűnt meg.