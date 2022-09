A föld nagy érték, és jelenleg az egyik legjobb befektetés. Ismét lehetőség nyílt arra, hogy aki szeretne termőföldet vásárolni, az megtehesse. A 2020-ban megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként összesen több ezer, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdetett meg eladásra a Nemzeti Földügyi Központ szeptember elején. Az érintett területekre, a korábbi eljárásokhoz hasonlóan, a jogszabályban foglalt feltételeket figyelembe véve bárki tehet vételi ajánlatot. Az értékesítés továbbra is elektronikus úton zajlik.

A programban országosan 6625 hektárnyi területet kínálnak eladásra nyilvánosan, amelyekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni. Az agrártárca számára továbbra is fontos célkitűzés az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több, mint harminc éves adósságát kívánják orvosolni.

Az előző földértékesítési programokhoz hasonlóan az eladásra szánt földek az állami földvagyon tisztítását is szolgálják, mivel a kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő ingatlanok eladása is cél.

Tolna megyében 83 földterületet hirdettek most meg, ami 35 települést érint. Közülük a legdrágább föld – legalábbis a meghirdetett minimum árajánlat szerint – Szekszárd határában van, 5,5 hektár, 162 aranykoronás és a kikiáltási ára 19 millió 877 ezer forint. Ráadásul földhasználati szerződést is kötöttek rá korábban, mely 2024. október 15-én jár le. A másik hasonlóan drága földterület, amit meghirdettek, Bonyhád határában van, 3,98 hektár, 124 aranykoronás, a kikiáltási ára 15 millió 430 ezer forint. Erre a területre is van haszonbérleti szerződés, mely 2033. október 15-ig érvényes.

Tolna megyében a legtöbb értékesítésre váró földterület Miszla, Sióagárd, Tamási, Paks, Koppányszántó körzetében van.

Az értékesíteni kívánt földek listája a www.nfk.gov.hu oldalon elérhető, valamint az érintett települések önkormányzatainak honlapján is közzéteszik a megvásárolható ingatlanok adatai.

A hirdetményben szerepel a földrészletek minimális vételára, melynél kedvezőtlenebb ajánlatot nem lehet tenni. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem minősülő személyek is vásárolhatnak földet, és ilyen esetben az ingatlanok értékbecslésének költségét is az állam állja. Egy és tíz hektár közötti méretű földre, illetve tulajdoni hányadra pedig minden földműves ajánlatot tehet a Nemzeti Földügyi Központ honlapján található elektronikus pályázati rendszert használva, az ügyfélkapus azonosítást követően.

Jó befektetés a termőföld

Tolna megye a Dunántúlon az első, már ami a drága földeket illeti. Hasonlóan magas árakkal Békés és Hajdú-Bihar megyében találkozhatunk. Országosan az első helyen Budapest és környéke áll 3,5 milliós átlagárral, míg Nógrád és Heves megyében a legolcsóbb a föld, ott átlagosan 1,4 millió forint körül fizettek a vevők hektáronként. Jól döntött tehát az, aki földbe – erdőbe, szántóba, gyepbe, gyümölcsösbe, szőlőültetvénybe – fektette a pénzét, mert évről évre emelkedtek eddig az árak. Még az is jól jár, aki nem műveli, csak bérbe adja, ugyanis a haszonbérlet is jól jövedelmez úgy, hogy a tulajdonosnak gyakorlatilag semmi dolga nincs a földjével.

Megyénkben Dombóvár, Döbrököz, Tamási, Tolna, Bonyhád, Felsőnána, Bátaszék és Szekszárd környékén a kínálatnál nagyobb a kereslet szántóra és ültetvényre. A rét, legelő kevésbé kapós. Szekszárd térségében magasabb a bérleti díj is, jelenleg hetven-százhúszezer forint körül van hektáronként, de arra is van példa, hogy ennél többet is fizetnek a szántó után.