A helyi vásártéren felépített helyszínre több száz meghívott vendéget vártak, a partnereket, a gazdálkodókat, a helyi és országos döntéshozókat. A bejáratnál régi, muzeális traktorok is felsorakoztak, hogy aztán éles váltásként odabent a jelenről, de leginkább a jövőről, a cég termékei által a globális kihívásokra adott válaszokról essen szó.

Elsőként Mark Turley köszöntötte a megjelenteket, aki azzal kezdte, hogy tíz évesek lettek, ahogy az álmuk is, akkor kezdte meg működését a gyár Magyarország szívében, köszönhetően Dunaföldvár akkori polgármesterének, Nagy Gábornénak.

– Kezdetben kevesen hittek benne, szó szerint úttörők voltunk, gyorsítósávot építettünk a magyar mezőgazdaságnak a XXI. századba. Magyarország a világ egyik vezető kukorica termelője és exportőre, de akkoriban a termelés hetven-nyolcvan százalékát intervenciósan felvásárolták. Ez a kukorica feldolgozatlanul, hozzáadott érték nélkül hagyta el az országot. A mi álmunk utóbbiról szólt, azt akartunk teremteni a mezőgazdaság, a régió és a gazdák számára. Meg akartuk mutatni, hogy a kukoricából, egy egyszerűnek hitt, de valójában nagyon összetett növényből különböző, magas hozzáadott értékű termékeket lehet előállítani, amelyek a nemzetközi takarmány- és élelmiszerpiac érdeklődésének középpontjába kerülhetnek – kezdte.

Turley hangsúlyozta, az első évben 200 millió liter etanolt és 150 ezer tonna takarmányt állítottak elő, azóta közel háromszorosa lett a termelési kapacitásuk. Az üzem lett Európa legnagyobb egy telephelyen működő biofinomítója. Dunaföldvári működésükkel évente 1,2 milliárd euróval járulnak hozzá a magyar GDP-hez, 300 millió euróval a nemzeti költségvetéshez, továbbá becslések szerint ötezer embernek adnak munkát közvetlenül és közvetetten.

– Bioetanolt, magas fehérjetartalmú takarmányt, kukoricaolajat gyártunk, a megmaradt rostokból biogázzal fűtjük az üzemet, emellett pedig szerves talajjavítót állítunk elő. Ezek a termékek fenntartható megoldást kínálnak az olyan nemzetközi kihívásokra, mint az éghajlatváltozás, vagy európai fehérjehiány. A befektetéseinknek hála, földgázfüggőségünk több mint ötven százalékkal csökkent. Technológiai innovációinknak köszönhetően az általunk előállított eta­nollal és biogázzal évente közel egymillió tonna szén-dioxid-kibocsátást takarítunk meg. Elkezdtük az átállást, hogy a jövőben emberi fogyasztásra alkalmas fehérjét és rostot állítsunk elő, számomra ennél nincs nagyobb izgalom – emelte ki.

– Tíz ével ezelőtt sokan kételkedtek a biofinomítás koncepciójában, és a DDGS-t a gyártás értéktelen melléktermékének tartották. Ám az idő és a közös erőfeszítéseink bebizonyították, igazunk volt. Most hasonlót hallok az árpával kapcsolatban is, de ez a szárazságtűrő növény nagy dolgokra hivatott. Elszántak vagyunk és továbbra is hajt minket az álmunk, több, mint ötszázmilliárd eurót fektettünk a dunaföldvári üzembe. Elkötelezettek vagyunk a magyar gazdák, a munkavállalók és partnereink felé, a magyar gyökerű sikerért, a gabona alapú biotechnológiában – fogalmazott.

Süli János, a térség országgyűlési képviselője (Fotó: Ihász Martin)

Őt Süli János, a térség ország­gyűlési képviselője követte, aki a kezdettől fogva végigkövette a gyár megépülését és fejlődését, a számára is új technológia megismerését.

– Hallottuk, hány embernek, partnernek ad megélhetést és stabil szerződéses piacot az üzem. Ez a régió szempontjából nagyon fontos. Kezdetben sokan úgy gondolták, de van, aki ma is, hogy ha etanolgyártás van, akkor nincs takarmány és fordítva is. Ám a példa egyértelműen mutatja, ennél komplexebb ez az iparág, tehát van takarmány, élelmiszer, energia, etanol és még talajjavító is. Akkoriban a kukorica kiment az országból, most feldolgozott termékként, sokkal nagyobb hozzáadott értékkel bír. Amikor legutóbb a gyárban jártunk, akkor is láthattuk, hulladék nem megy ki, a teljes vertikum feldolgozásra és hasznosításra kerül. Úgy gondolom, jó kapcsolatot alakítottunk ki a Pannonia Bióval, bízom benne, a továbbiakban is számíthatunk egymás munkájára, és további fejlesztéseknek, eredményeknek lehetünk tanúi. Ez az ország, a beszállítók és Dunaföldvár számára is fontos – mondta.

A következőkben Nagy Gáborné korábbi és Horváth Zsolt jelenlegi polgármester méltatta videóbejátszás részeként a gyár fontosságát, több gazda pedig a Pannonia Bio színrelépésének hatását az életükre, termelésükre. Aztán Horváth Kristóf termelési igazgató ismertette a gyártás folyamatát, majd Potori Norbert, az Agrárgazdasági Kutató Intézet igazgatója tartott előadást a nemzetközi gabonapiaci helyzetről.

Hódos Ferenc stratégiai igazgató elmondta, világszinten is ismert és elismert vállalat lettek, amelyik túlteljesített minden elvárást.

Dr. Nagy István agrárminszer megjegyezte, stílusosan Szent Mihály napja van, ami mindig alkalmat ad a számvetésre. – Az alapvetés az, semmi sem lesz úgy, mint apáink, nagyapáink idejében, elég csak megnézni az elmúlt tíz évet, akár a Pannonia Bio életében, honnan, hova jutottak. Arra is fel kell készülni, sok-sok nehézséget fogunk megélni az éghajlat szélsőségei miatt. A cirok nem kiegészítő termék lesz, hanem arra kell felkészülni teljes erőből, s most meg fognak lepődni, hogy leváltja a kukoricát. A cirok a silóban utánozhatatlan paraméterekkel bír és a szemes potenciálja is jó. Persze tíz év múlva a kukorica nem fog eltűnni, de, hogy a cirok sokkal nagyobb arányban kap szerepet, egészen biztos és a takarmányozás arra lesz alapozva. Az biztos, a gazdákat szépen, óvatosan át kell vezetni a ciroktermesztési programba, ha biztonságos megélhetést és jövőképet szeretnének a kukorica után – hangsúlyozta.

Majd egy jó hírt is közölt. Magyarország agráriumának következő időszakát meghatározó stratégiai tervét elkészítették, minden szakmai tárgyalást lefolytattak, minden problémát megoldottak és egyezségre jutottak Brüsszellel.

– Benyújtottuk a végleges verziót, megkaptuk a zöld lámpát, Kelet-Közép-Európában a lengyelek után másodikként. Ez olyan szakmai teljesítmény, ami kellő biztonsággal kell eltöltsön minden magyar gazdát arra nézve, hogy a jövő tervezése, támogatásának biztosítása jó úton halad. Remélem, pár héten belül megkapjuk a végleges jóváhagyást, ami azt jelenti, készülnek a rendeletek, készülnek a pályázatok, s megkezdhetjük a 2027-ig tartó mezőgazdasági ciklust – ismertette.

Megjegyezte, egy születésnap mindig szép alkalom, alkalmat ad az ünneplésre. A gyerekinket ilyenkor néha az ajtófélfához állítva nézzük meg, mennyit nőttek. Ha a mai ünnepeltünket állítanánk egy képzeletbeli ajtófélfához, lassan létra kellene, hogy jelezzük a fejlődés nagyságát, pedig csak tízévesek. Ebből is látszik, az idő mennyire relatív, a történelem folyamatában egy évtized csak egy csepp, de egy vállalat életében jelentős tényező. Az, hogy mit hoz a jövő, pontosan nem látja senki, de az irányokat igen. A jövő az agrármodernizáció, a digitalizáció, a klímastratégia, az energiaellátás, élelmiszerbiztonság megerősítése. Rá kell jönni arra, az agrárium, az élelmiszer-előállítás mennyire stratégiai ágazat. Szerepe felértékelődött a társadalom szemében, ez az, ami igazán fontos.

– Az is jól látható, egyfajta élelmiszeripari forradalom részesei vagyunk, az éghajlatváltozás miatt is. A kukorica esetében is az lesz az első lépés, hol lesz biztonságos termőterület és táj. Amennyiben nem leszünk rugalmasak és nyitottak a változásra, új technológiákra, keserű tapasztalataink lesznek. Például a Pannoina Bio mekkora szerepet vállalt a takarmányozási szokások megváltoztatásában, mennyi szóját tudtunk kiváltani ezekkel az alapanyagokkal. Minden kilo­gramm bioüzemanyag mellett egy kiló fehérjetartalmú állati, vagy emberi fogyasztásra alkalmas alapanyagot állítanak elő. Azoknak, akik etikai kérdést csinálnak abból, szabad-e búzás, az árpát, a kukoricát ipari célra felhasználni, pontosan ez adja meg a választ erre. Látják, mennyi minden múlik egy szektor vagy üzem működésén. Ahogy mondani szokták, egyetlen magban ezernyi erdő termése rejlik. Arról nem is beszélve, közvetve és közvetlenül több ezer családnak adnak megélhetést és mennyi fosszilis energiát váltanak ki – fogalmazott.

A tárcavezető közölte, az energiaválság, a szankciók mellett történelmi aszály sújtotta a mezőgazdaságot. Ezért kellett számos támogatói programot kidolgozni, hogy a gazdák ősszel is vessenek, a jövő évi jó termés reménysége adjon hitet, van kiút ebből a nehéz helyzetből. Rendelkezésre áll a szellemi potenciál, emberi tudás, hogy képesek legyünk megújulni, génbankjainkban ott az alapanyag, amire ezt tudjuk alapozni. –

Azért vagyok itt, hogy a gratuláció és köszönet mellett elmondjam: sok cég megveszi a legjobb technológiát és az az érdeme, hogy működtetik. A Panonnia Bio nem ilyen, nem követi a tendenciákat, hanem diktálja a trendet. Kutatás-fejlesztései olyan innovatívak, hogy a konkurencia csak követi azokat, ez óriási dolog, amiért köszönet és hála jár. Nem tudunk jobb példát mutatni és találni a válság kezelésére, mint azt: fejleszteni, fejleszteni, fejleszteni. Minden kutatási eredményt visszaforgatni és alkalmazni, csak így leszünk képesek túlélni, a kihívásokra megoldást találni és versenyképesnek lenni. Így nyerjük meg a XXI. századot a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar számára. Minden tisztelet, elismerés és köszönet a Pannonia Bio valamennyi dolgozójának.