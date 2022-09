Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb tíz erdei köbméter mennyiségben az ország 152 értékesítési pontján. Tolna megye települései három állami erdőgazdasághoz tartoznak, így a Gemenci Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.-hez, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.-hez, illetve néhány település, például Györe, Izmény, Jágónak, Vár­alja a Mecsekerdő Zrt.-hez.

Európában energiaválság alakult ki az orosz–ukrán háború, illetve a szankciós politika miatt, emiatt volt szükség arra, hogy a kormány megteremtse azt a lehetőséget, hogy ahol lehet, fával is lehessen fűteni a gáz helyett. Már megkezdődött az őszi fakitermelési időszak, és az erdészetek folyamatosan teljesítik a lakosság megrendeléseit. A fűtési időszakra elegendő tűzifamennyiség áll az ország rendelkezésére. Az őszi termelés a tervek szerint halad, melynek tűzifarészét az erdészetek a belföldi piacon értékesítik.

Háztartásonként maximum tíz erdei köbméter tűzifa vásárolható

Fotós: Mártonfai Dénes

Az általunk megkérdezett erdészek elmondták, Tolna megyében eddig is 30 ezer forint körül volt a keménylombos-tűzifa ára, viszont több megyében, például Somogyban, Csongrádban kevés a fa, és ott köbméteréért 50 és 100 ezer forintot is elkértek a kereskedők. Háztartásonként maximum 10 erdei köbméter tűzifa vásárolható, de van lehetőség a maximális mennyiségnél kevesebb, illetve részletekben történő vásárlásra is. A programban átlagosan egy méter vagy annak többszöröse szerinti hosszúságú darabokra vágott, feldolgozatlan, hengeres faanyag vásárolható.

A program keretében az állami erdőgazdaságoknál beszerezhető tűzifa egységes, maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára erdei köbméterenként: a keménylombos 30 ezer forint, a lágylombos és a fenyőfa ára 19 ezer forint. A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, erről mindenkinek magának kell gondoskodnia. A vásárlásra az jogosult, aki magyar lakcímkártyával rendelkezik és magánszemély.

Az értékesítési helyeken történik a fa megrendelése és az ár befizetése. A program keretében vásárolt tűzifát a vásárlók kizárólag az állami erdőgazdaságok által meghatározott helyen és módon vehetik át. Értékesítési és befizetési helyek Tolna megyében: Gemenci Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt., Szekszárd, Keselyűsi út, telefon: 74/ 311-833, Bátaszék, Szabadság u. 2., telefon: 74/ 491-003, Pörböly, Bajai út 100., telefon: 74/ 591-032. Gyulaj Zrt.: Tamási, Szabadság u. 27., telefon: 74/573-940, Pincehely, Mártírok u. 20., telefon: 74/526-005, Hőgyész, Dózsa György u. 1/A., telefon: 74/588-015. Mecsekerdő Zrt.: Máza belterület HRSZ 2310/1., telefon: 72/566-700, Sásd, Rákóczi u. 49., telefon: 72/576-500.