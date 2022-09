Több mint hatvanezer hektáron termelnek szőlőt a gazdák a megyében, amin egy átlagos évben – a hegyközségi adatok szerint – 150 ezer mázsa szőlő lesz. Idén az aszálynak „köszönhetően" legalább húsz százalékkal kevesebb gyümölcs. Így kalkulálnak a borászatok.

Bősz Adrián borász, aki egyben a Szekszárdi Borvidék Hegyközségi Tanácsának az elnöke is, elmondta, augusztus 16-án kezdődött a szüret náluk, ők Irsai Olivérrel indítottak. Jelenleg a fehér fajtákat szedik a borvidéken, a chardonnay is sorra került, 20,5 musfokot mértek, ami kiváló, főleg úgy, hogy a savtartalom is rendben volt.

A szőlő mennyisége az ő körzetükben 10-20 százalékkal lett kevesebb, de a múlt heti esőzések kicsit javítottak a szőlőszemek teltségén. Egyre több gazdálkodó dönt a gépi szüret mellett, aminek az az oka, hogy nehéz szedőket találni, illetve a szőlőkombájnok is egyre szebb munkát végeznek.