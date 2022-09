A kormány novemberben újraindítja napelemes pályázatát, amelynek keretében a jogosultsági feltételek megléte mellett az átlag alatti jövedelemmel 100 százalékban kaphattak az első fordulóban támogatást a pályázók. Ugyanakkor sokan már ennek beruházására is várnak, hiszen a vállalkozások egy része kivár.

Lapunk munkatársának is az egyik cég azt mondta, hogy van, aki hiába nyerte meg a pénzt, ők bizony nem kezdik el a munkát, mert még nem kaptak forrást rá az államtól. Annak ellenére mondják ezt, hogy köztudottan részben utófinanszírozott projektről van szó. Baranya, Somogy és Tolna megyében összesen 23,6 milliárd forintra adtak be igényt az első fordulóban, ami meghaladta az eredeti keretet, ezért a budapestieknek szánt forrásokból csoportosítottak át. De ma már akkor is megéri napelemet telepíteni, hogy nincs rá meg a teljes támogatás, főként vállalkozások számára lehet kifizetődő.

A Simple-Red Solar pécsi értékesítője, Bock László elmondta, hogy a tavaly egymilliárdos forgalmat lebonyolító cégnél nyár közepe óta tapasztalják a megnövekedett igényeket, rengetegen keresik meg a vállalatot azzal, hogy napelemet szeretnének. Nem véletlenül, hiszen átlag feletti fogyasztás esetén nagyon sokat lehet fogni a költségeken, de klímával, hőszivattyúval kombinálva akár a gázfűtést is ki lehet váltani, a rezsiköltségeket is le lehet nullázni.

Egy 5 kilowattos, viszonylag kicsinek mondható rendszer – bár ezt nehéz megbecsülni – Baranyában 3–4 millió forint körül van, de már ez is képes arra, hogy egy átlagár alatti havi fogyasztás 12 ezer forintos villanyszámláját eltüntesse. Ez most akár kevésnek is tűnhet, ám ha úgy számolunk, hogy klímával fűtünk – vagy akár rásegítünk –, akkor már az egyéb fűtési költségeinken is tudunk pénzt megtakarítani, arról nem is beszélve, hogy nem vagyunk kiszolgáltatott helyzetben – vélik a szakemberek.

Értelemszerűen azonban ha például 24 ezer volt korábban az áramszámlánk, akkor az most elérheti a 40 ezer forintot is, de mivel napelemmel a gázköltségeken is spórolhatunk, összességében az új rezsiszabályok alapján akár 40 ezer forint megtakarítást is összehozhatunk, és 5–6 év alatt visszajöhet a készülékekre szánt pénz. A nagyobb fogyasztás mellett kiépítendő nagyobb rendszer is hasonló, néhány éves megtérülést jelenthet.

Természetesen az adott viszonyoktól, a benapozástól, az árnyékoktól, a ház szigetelésétől, a használt fűtési rendszertől függően, de egy 5 kilowattos rendszer képes fedezni egy 90 négyzetméteres, átlagos családi ház energiaigényét, ahol két gyermek és két szülő él. Egy ilyen napelemrendszer a napfényes Baranyában már 4500 kW-nyi áramot tud termelni évente, és ez már bőven az átlagfogyasztásként meghatározott 2523 kilowattos határ fölött van.

A szakemberek egyébként úgy számolnak, hogy a „régi” áramszámlánk alapján 3000 forintonként kell egy kilowattpeakes napelemet feltenni, nagyjából ez fedi le az áramfogyasztásunkat. Egy úgynevezett inverterre is szükségünk lesz, ami a napelemek által termelt egyenáramot alakítja át váltóárammá.