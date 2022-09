Az elmúlt években stabilan nyolcvanezer hektár körül vetettek a gazdák kukoricát és harmincezer hektár körül napraforgót. A kialakult gyakorlat az volt, hogy előbb betakarították a napraforgót, majd kezdték a kukorica vágását. Az idei év több helyen felborította a rendet, úgy tűnik a kukorica érett be előbb.

Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője – aki egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is – elmondta, csütörtökön 8-10 milliméternyi csapadék hullott a környékükön. Az ő gazdaságuk 80 hektáron vetett napraforgót, viszont ez a mennyiség sok kisebb területen oszlik szét. Még nem kezdték el a növény vágását, egy hetet várnak vele, érésgyorsítót sem használnak. Bíznak benne, ezt a munkát "elvégzi" majd a nap. Krieser János elmondta, a legutóbbi árajánlat amit felvásárlóktól kapott a következő: a magas olajtartalmú napraforgó tonnájáért 305 ezer forintot, a sima minőségűért 260 ezer forintot kínáltak. Tavaly 4 tonna magot takarítottak be átlagban hektáronként idén talán a felét, lesznek táblák ahol 20 százalékos csak a hozam, mondta az igazgató. Nem tétlenkednek a betakarításig sem, a repcét már elvetették, sőt van ahol már ki is kelt. Jól jött rá a csütörtöki eső is, ugyanakkor a gyomok is kelnek, nem csak a repce, így minél előbb irtani kell.

Dr. Gabi Géza szekszárdi agrárszakmérnök elmondta, a kukorica nagyobb bajban van mint a napraforgó. A virágzás alatt nagy volt az aszály, így gyenge termés várható. A növény mára csörgősre száradt, érdemes elkezdeni a betakarítását, noha egy átlagos évben ez szeptember végén szokott megtörténni. Aki viszont sokat vár azzal szembesülhet, hogy kihullik a szem a csövekből.

Szilágyi Tibor és családja Bátaszék határában jelentős mennyiségű szántóföldön gazdálkodik. A kukoricát már augusztus utolsó napjaiban elkezdték vágni. Úgy ítélték meg, vannak olyan területeik ahol nem érdemes tovább várni vele. Mivel tárolójuk nincs, így olyan szerződést kötöttek, hogy azonnal leszállítják a terményt. Egy ideális évben hektáronként a 10 tonnás eredményt is meghaladták, idén ennek a felére számítanak az első vágások után. Sok múlik azon, hogy az adott területnek milyen a talajszerkezete, illetve mennyi csapadékot kapott.

A fiatal gazdálkodó úgy látja, a napraforgó szívósabb, jó évben 3-3,5 tonna az eredmény hektáronként, idén ennél jóval kevesebbre számítanak. A kukorica felvásárlási ára jelenleg 130-140 ezer forint körül van tonnánként. Ez jól hangzik, de ha a fele termés sem lesz meg, és a magas termelési költségeket figyelembe vesszük, akkor bizony nincs miért irigyelni a gazdákat, tette hozzá.

Szotyi és étolaj készül belőle

A felvásárlók a napraforgóolaj tartalmát minden esetben vizsgálják. A megvásárolt mag egy részét több hazai feldolgozóba szállítják, ahol napraforgóolajat készítenek belőle. Ide azok szállíthatnak, akikkel az üzem szerződést kötött, és a laboratóriumi adatok szerint kiváló minőségű a termény. Nagy felvásárlók még a madáreleséget, takarmányt készítő üzemek, a maradékot pedig külföldön próbálják meg értékesíteni a kereskedők. Népszerű a napraforgómag (szotyi) is, mely ráadásul egészséges. Folsavban gazdag, antioxidáns, sok benne az E-vitamin, szelén és réz is.

Bármennyire is furcsán hangzik, zsírok szempontjából a repce jobb, mint a napraforgóolaj. A napi tapasztalat mégis az, hogy a boltok polcai roskadoznak a sütéshez, főzéshez javasolt drága olívaolajoktól. A finomított repceolajjal helyettesíthetjük a napraforgóolajat a sütés és párolás során. A napraforgóolaj a telítetlen zsírsav- és linolénsav-tartalmának köszönhetően, az olívaolaj hatásaihoz hasonlóan az összkoleszterinszintet csökkenti.