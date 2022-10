Először is érdemes tisztázni az ablakpárkányok alapfeladatait!

H2: Az ablakpárkány benti élete

A belső könyöklőknek csaknem mindegy, milyen évszak van. Nem hat rájuk a hőmérséklet- ingadozás, a csapadék és az UV-sugárzás sem fenyegeti őket.

De azért a nedvesség állandó „veszélyforrás” lehet, ezért a könyöklőknek két lényeges behatástól kell megvédeniük a falazat belső oldalát:

1. A belső páratartalom miatti páralecsapódástól.

2. A belső könyöklőre elhelyezett virágok locsolásánál az esetlegesen lecsöppenő víztől.

A minőségi könyöklő mindkét esetre megnyugtató választ ad, ugyanakkor esztétikai szerepet is betölt, hiszen a színekhez, hangulathoz illeszkedve szép beltéri összhatást eredményezhet.

H2: Az ablakpárkány kinti élete

A külső ablakpárkányok előtt már nagyobb kihívások tornyosulnak. Jelentős védelmet nyújthatnak a csapadék ellen. Azért szükséges őket beépíteni ferdén, bizonyos dőléssel, hogy elvezessék a vizet az ablaktól és a homlokzattól. Ehhez az áldásos funkcióhoz járul a hozzá a vízorr!

H2: A vízorr, amely csodát tesz

A vízorr a párkány alján található bemetszés, amely a csapadék elvezetéséért felel. Ez egy 6 mm széles, kb. 3-4 mm mély nút. A vízorr a párkány szélétől 1-1,3cm-nél kezdődik és a vége 2 cm-nél van. Az ablakpárkánynak 4-5 centiméterre kell a fal síkjától túlnyúlnia, hogy a vízorr ne vezesse a vizet a falazatra.

H2: Miért praktikus a vízorr az ablakpárkányokon?

Mert olyan károkat előzhet meg, mint pl. a lappangó nedvesség. Vegyük csak a szakadó esőt, amikor megállíthatatlanul ömlik az ablakpárkányra! Ha a párkány nem rendelkezne vízorral, akkor a nedvesség a falba jutna. Ez a téli, hidegebb időjárás során éreztetné igazán pusztító hatását.

Ugyanis a nedvesség megfagyna, aminek köszönhetően a fal alaposan károsodna, sőt hosszabb távon teljesen tönkremenne.

H2: Kulcskérdések - Amikor ablakpárkányt választ

A hidegebb időjárás hosszabb távon komoly tesztnek veti alá a párkányokat is. Amikor ablakpárkányokat vásárolunk, a következő kérdéseket érdemes feltenni magunknak:

Vízállóak? Elvezetik a csapadékot? Esztétikailag is illeszkednek a (beltéri, kültéri) környezethez? Könnyen tisztíthatóak? Megtartják az eredeti formájukat, ragyogásukat? Vízorral rendelkeznek?

H2: Változnak az évszakok. És a párkányok is?

Természetesen az eső, hó, a fagy nem mindegyik párkányfajtának kedvez. Vannak olyanok, amelyek fokozatosan vesztik el a minőségüket, a beépítéskor mutatott nagyszerű formájukat. Elég csak a fémből vagy a műanyagból készült párkányokra gondolni, amelyek vetemedhetnek, púposodhatnak. Vagy pl. a műanyagra ráégetheti a koszt az erős napsugárzás, a fába pedig észrevétlenül beleül a szennyeződés.

H2: Amikor az időjárás nem számít – A kőpárkányos válasz

A kőpárkányok strapabíróak az időjárás változásaival szemben.

A természetes alapanyag (gránit, márvány, mészkő) miatt olyan föld mélyén érlelt minőséget mutatnak, ami miatt megtartják formájukat és egyedi megjelenésüket. Ennek a szigetelésnél is komoly jelentősége van.

Ugyanis a természetes anyag masszív, időtálló védelmet is jelent. Szép bizonyíték erre a Gízai nagy piramis, ami mészkőből és gránitból is készült. Vagy pl. Michelangelo márványból készítette a világhírű szobrait.

A profi kőpárkányos szakemberek pedig élnek az anyagban rejlő lehetőségekkel. Modern, egyenes vonalvezetésű kialakítással mutatós külsővel látják el a természetes köveket. Ezeket a köveket szerte a világon bányásszák, elég csak Olaszországra, Törökországra, Indiára, Németországra gondolni. Ezekből az országokból magas minőségű kövek érkeznek hazánkba is.

H2: A kőpárkányos minőség, ami felbecsülhetetlen előnyöket foglal magában

A természetes alapanyagokból fakadó minőség eredményezi a hosszú élettartamot. Egyáltalán nem véletlen a kőpárkányokra adott 20-30 éves garancia. Ennél azonban jóval több ideig (akár több generáción át) szolgálhatják az elégedett háztulajdonosokat.

Ennek érdekében a karbantartásra is oda kell figyelni. A kőpárkányok egyszerűen tisztíthatóak. Az évi egyszeri impregnálással a legjobb törődést kapják, aminek köszönhetően megtartják eredeti megjelenésüket, színüket.

Emiatt a kőpárkányok változatos megjelenést mutatnak, különböző színekben, mintázatban állnak rendelkezésre. A széles választék miatt könnyen illeszthetőek a környezetbe. A strapabíró, természetes anyag miatt pedig a kőpárkányok kopásállóak, fagyállóak és természetesen az évszakok viszontagságainak is ellenállnak.

És a non plus ultra csak most jön: a kőpárkányok a rezsicsökkentéshez is „vastagon” hozzájárulnak.

H2: Rezsicsökkentés és a kőpárkányok

Ezekben az időkben a fűtésszámla, a gáz, a rezsi nem tekinthetőek éppen varázsszavaknak. Főleg akkor, ha az ablakpárkányokat nem szigeteljük megfelelően. Ebben az esetben ugyanis kialakul a hőhíd. Az a jelenség (apró hézag az ablak alatt), amikor a kinti meleg vagy hideg a falak bizonyos pontjain érintkezik a belső levegő hőmérsékletével.

Így pedig nedvesség jut be a házba és villámgyorsan távozik a ház kellemes belső hőmérséklete. Sőt, a fűtésszámla is alaposan megemelkedik. Azonban a kőpárkányok óriási segítséget jelenthetnek a szigetelésben. Figyelemre méltó megtakarítás érhető el szakszerű beépítésükkel.

H2: Figyelem, rezsicsökkentő tippek következnek!

Két egyszerű, de nagyszerű úton indulhatunk el:

1. Behajtjuk a párkányfogadó és a kőpárkány csatlakozásánál a hézagzáró szalagot és rögzítjük szilikonnal.

2. Kifújjuk az ablak alatti részt purhabbal, majd rárakjuk a hézagzáró szalagot. Ezt követően a párkány belső élére nyomjuk a szilikont és úgy nyomjuk neki a párkányt a párkányfogadónak!

H2: Miért fontos a kőpárkányok megfelelő szigetelése?

Mivel az ablakpárkány mögött lévő szilikont nem éri UV-sugárzás és nem jut be rajta a nedvesség a házba, ezért 20-30 évig is magabiztos védelmet nyújt a kőpárkányos szigetelés. És természetesen elkerülhető a hőhíd kialakulása.

H2: Kőpárkányos minőség Sárokon

A Párkányos csapata a Baranya megyében található sároki telephelyén azért dolgozik, hogy a megrendelők olyan kőpárkányokkal gazdagodjanak, amelyeknek szépségét és hasznosságát sokáig élvezhetik.

A természetes alapanyagokban hisznek, mert ezzel biztosítják azt a minőséget és azokat az előnyöket, amelyek a kőpárkányt kiemelik a többi párkányfajta közül. A vásárlóik (lakossági ügyfelek, viszonteladók) elégedett visszajelzései azt mutatják, hogy megéri az ügyfelek céljait szem előtt tartani.

Ugyanis az egyedi méretre vágás és megmunkálás mellett odafigyelnek arra is, hogy a megrendelőik kedves, korrekt kiszolgálásban, útmutatásban részesüljenek.

Ha tehát szeretné a kőpárkány előnyeit, értékeit megtapasztalni, válassza a Párkányos csapatát!

