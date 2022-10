Nem egyszerű dolog átállni másfajta fűtésre – a gáz kiváltására – a családi házaknál, még ha lenne is rá pénz. Nem egyszerű, mert az idő kevés, nyakunkon a tél, a megrendelés sok, a kivitelezők meg fél évre be vannak táblázva. A napelem- és a kazánpiacra tettünk egy röpke kiruccanást. Egy tolnai vállalkozás, a Hegedűs és Schmidt Kft. több mint húszéves múltra tekint vissza, és tíz éve foglalkoznak napelemek telepítésével. A cégvezető, Schmidt Zoltán azt mondja: legalább tízszeresére ugrott most a megrendelésállományuk.

Gyakorlott kivitelezők lévén, elvileg a kezdéstől számított 2-3 hónapot követően indítható az általuk átadott rendszer, ám most ez az idő fél évre módosult. Ebben az is benne van, hogy az áramszolgáltatónál is feltornyosultak az engedélykérelmek. Az ügyintézés, az átfutási idő, ami korábban harminc napon belül megvolt, most jócskán kitolódott. Megkérdeztünk egy felhasználót is: megéri-e átállni egy lakóháznál a napelemes energiaellátásra.

– Nálam már harmadik éve működik a rendszer – tájékoztat a tolnai Zimmermann István –, s gyakorlatilag kiváltottam vele a fűtést, a háztartási gépek működtetését és az autóhasználatot. Ingyen töltöm az elektromos kocsimat. Egy kis gázzal való rásegítés a téli hónapokban kell, de most egy hőszivattyú betételét is tervezzük, úgyhogy gázra egyáltalán nem lesz szükség a jövőben. Tegyük hozzá, hogy én még négymillióból meg tudtam ezt oldani, de ma már lényegesen drágább minden, a napelem is.

Napelemek a tolnai házon, melyeknek köszönhetően a villanyszámla éves szinten nulla forint (A szerző fotója)



Akinek öt-hatezer forint a havi villanyszámlája, annak meg kell gondolni, hogy belevágjon-e egy ilyen beruházásba, mert nem mindegy, hogy öt év alatt térül meg, vagy tizenöt év alatt. Nekem megérte, és a szolgáltatóval való éves elszámolás különösen jó dolog. Mert nyáron termeli a rendszer az áramot, mint az őrült, télen meg van, hogy két hétig ki se süt a nap, amikor legjobban kéne az energia. Éves szinten viszont kiegyenlítődik a cech, alig van befizetnivalóm, kicentizhetném akár nulla forintra is.

A másik, sokak által tervezett fűtésváltás a vegyes tüzelésű kazán beállítása. Nem mindenki tudja, hogy van egy nagy múltú, ilyen profilú vállalkozás Tolna megyében. Az 1917-ben alapított németországi székhelyű Viessmann családi vállalat hetvennégy telephelyen tizenháromezer munkavállalót foglalkoztat. Dombóváron 2007 óta működik üzemük, 380 dolgozóval. Lakossági és ipari kazánok gyártását végzik. Beck Andor ügyvezető és Király Gyula cégvezető azt emeli ki, hogy modern technológiát alkalmazva dolgoznak, ugyanakkor a környezetvédelmi szempontokra is nagy hangsúlyt fektetnek.

A lakossági biomassza (fatüzelésű) kazánok iránt valóban jelentősen nőtt a kereslet a gázmizéria miatt, de a németországi központi raktárukból még mindig viszonylag gyorsan, készletről tudnak szállítani néhány hetes átfutási idővel. Az ipari kazánok egyedi darabok, a vevői igényeknek megfelelően készülnek. Kiszállításuk a megrendelővel előre egyeztetett időpontban történik.

Egy felhasználót erről a fűtési módról is megkérdeztünk. A paksi Pup Gusztáv most állította be gázkazánja mellé a vegyes tüzelésűt. Mint elmondta, nem tervez teljes átállást, csak részleges rásegítést. – Már nyár elején foglalkoztatott ez a dolog – idézi fel a történteket –, utánanéztem, számoltam, mi érné meg. Áramkedvezményem nincs, a napelem-telepítést túl drágának találtam, úgyhogy rendeltem augusztusban egy kazánt, s hozzá fűtőanyagot, pelletet. Akkor még két hét alatt megjött, akik most kapnak észbe, azoknak jóval többet kell várniuk.

A múlt héten be is üzemeltem, úgy néz ki, hogy beválik. A pelletnél a hamuképződés nem túl nagy, nem kell vele naponta birkózni. Azt is megkérdeztem egy szakembertől, hogy mi lesz, ha nem lesz pellet. Mert a mai világban az is előfordulhat. Azt mondta, hogy könnyűszerrel átállítható a kazán normál fatüzelésűre. Ez megnyugtató. Mindenre fel kell készülni, előre kell gondolkodni, mert olyan időket élünk, amikor ez létkérdés.