Jó az idő, a talaj minősége is megfelelő, mondták a megyei termelők. Az őszi vetések javában folynak, már most azt is tudni kell, hogy a tavaszra meghagyott üres szántóföldekre mit és mennyit vetnek majd a gazdák. Eszerint alakítják az őszi vetéseket is.

A szekszárdi Hausznecht Ferencnek és családjának több földterülete is van. A családfő a fiával együtt gazdálkodik. Mint mondta, a betakarítást már befejezték és elkezdték az őszi munkákat is. – Csávázunk és egy menetben vetjük el a búzát és az árpát. Már több mint tíz éve nem szántunk, így védjük a talajban lévő nedvességet.

A forgatás nélküli művelés olcsóbb is a szántás utáni vetésnél, hiszen a traktorokba öntött gázolaj sokba kerül – mondta a családfő. Immár második éve, hogy a vetésterületükön a kalászosok és a napraforgó kapott prioritást, kukoricából kevesebbet vetnek, mint jó pár éve. Idén egyébként a kukorica – az országos átlaghoz képest – jól szerepelt náluk, hektáronként 6 tonna volt az átlaguk.

Idén minden gazdálkodó felteszi a kérdést, hogy a rendkívül magas műtrágya árak miatt megéri-e gazdálkodni. Hausznecht Ferenc elmondta, a sárpilisi földjük szomszédságában van egy nagy sertéstelep, és az ő hígtrágyájukat használják, a többi területükön sajnos műtrágyázni kell. Pillanatnyilag nagy gondban vannak, mert a még tavaly megrendelt traktort most szállította le az egyik forgalmazó, aki eurós árat mondott. Vagyis a tavalyi árhoz képest sokat gyengült a forint, így a traktor ára is jelentősen megdrágult. Még nem döntötték el, átveszik-e. A terményeiket egyelőre betárolják, csak az előre leszerződött napraforgóból adtak el.

Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője – egyben a megyei gabonaválasztmány tagja – is hasonlóan vélekedett. Náluk is tárcsás középlazító hengerrel – és nem szántás után – folyik a vetés. Egy menetben olcsóbb a munka, a műtrágyát is a vetéssel együtt juttatják ki. Ez utóbbiból idén kevesebb mennyiséget – a tavalyinak a kétharmadát – terítik a földjeikre.

Krieser János elmondta, évekre előre elkészíti a vetéstervet, és ezen idén csak keveset változtatott. Öt növénnyel gazdálkodnak, jövőre is így lesz. A napraforgó lépett a kukorica helyére, vagyis az olajosmagból lesz több. A kukoricát sajnos nem tudták eddig nyereségesen termelni, nem beszélve arról, hogy a tengeri tápanyagigényesebb, így drágább a többi növénynél.

Sajnos hatalmas az infláció, és ez a gazdálkodókat jobban érinti, mint az átlagembert. A gázolaj, a műtrágya, a gépek javítása mind megdrágult. Egyelőre úgy néz ki, hogy jobban megéri terményben tartani a pénzt, mint készpénzben. Így a termelők többsége csak annyi terményt ad el, amennyi pénzre éppen szüksége van, mondta a szakember.

Érdemes új növényekkel is próbálkozni

A bátaszéki Szilágyi Tibor fiatal gazdálkodó. Családjával a vetés felénél tartanak. Még az elmúlt hétvégén is dolgoztak, hogy még az eső előtt a földbe kerüljön a mag. A műtrágyáról azt a döntést hozták, hogy az eddig bevált módszert követik. Egy tonna műtrágya közel fél millió forint, pár éve még százezer alatt volt. Náluk is csökkentették a kukorica vetésterületét, viszont a megyében ritka növényekkel is foglalkoznak.

Így szójával – idén jól teljesített – és fehércirokkal. Mindkét növénynek kevesebb a tápanyagigénye mint a búzáé. A fehércirok jól tűri a szárazságot is és kitűnő takarmánynövény. Szilágyi Tibor is úgy véli, a termény jobb befektetés mint a készpénz, így ők is csak annyi kukoricát, búzát adnak el, ami a napi kiadásokat fedezi. A jövő évi vetésforgót is már most tervezik, ebben nagyobb szerepet kap a szója és fehércirok is.