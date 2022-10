A jövőbe tekintenek

Az idei év sajnos újabb nehézségeket állít a borászatok elé is. A szüret végén elmondható, idén kevesebb szőlő termett a tavalyihoz képest, pedig akkor sem volt csúcstermés. Ezt nem is bánják a termelők, hiszen van még tavalyi bor is a pincékben.

Minden nehézség ellenére a megkérdezett borászatok, pincészetek vezetői elmondták, hozzáértésüknek és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetik eddigi sikereiket. Általánosságban elmondható róluk, hogy még az ilyen kihívásokkal teli időszakban is a jövőben rejlő lehetőségeken gondolkoznak.