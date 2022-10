Most a teljes támogatások csak egy részét utalják a gazdálkodóknak, ami hektáronként maximum 54 ezer forintot jelent. Tolna megyében befejeződött a kukorica betakarítása is, sőt már az őszi vetéseknek is közel a felénél járnak a gazdák. – Minden pénz jól jön, ha időben érkezik, mondta Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a megyei gabonaválasztmány tagja. A támogatási előlegből a legtöbb gazdálkodó vetőmagot vesz tavaszra, műtrágyát és gázolajat. És sokan vannak, akik a hiteleiket törlesztik belőle.

Október 17-től kezdődött az uniós források közvetlen támogatásokhoz kapcsolódó emelt összegű előlegfizetése, melyet az idén benyújtott egységes kérelmek alapján utal a Magyar Államkincstár. Az idei év sajátos volt abban a tekintetben is, hogy ez az utolsó olyan kérelem benyújtási időszaka volt a gazdálkodóknak, ami a 2015-től induló agrártámogatási rendszer keretei között történt.

Cikluszárás van, mondta sajtótájékoztatóján Nagy István agrárminiszter. Ez az utolsó év, amikor még külön zöldítési támogatás érkezik a gazdálkodókhoz, amikor utoljára kerül jelenlegi formájában kifizetésre a kistermelők egyszerűsített átalánytámogatása is. Jövő év tavaszán már két új támogatási forma is a közvetlen támogatások rendszerének része lesz. Ezzel számolnia kell a gazdálkodóknak. Ilyen az agrárökológiai program vagy éppen az újraelosztó támogatási forma. Megváltozik több más fontos szabályozás is, például a vetésváltásé. A miniszter elmondta azt is, már készülnek a részletszabályok és készül az intézményi rendszer is erre az új időszakra.

A most utalt egységes területalapú támogatás (SAPS) és a zöldítési támogatás együttes teljes összege megközelíti a hektáronkénti 94 ezer forintot. Az előleg mértéke kérelmenként maximum 70 százalék lehet. Az idén benyújtott egységes kérelmek után a Magyar Államkincstár november 30-ig előlegként, majd az előlegfizetés lezárulta után, december 1-jét követően utalható részletfizetéseket is beleszámítva kapják a gazdák a teljes összeget.

A termelők számára megnyugtató lehet, hogy idén is prioritást élvez az, hogy minél többen részesülhessenek előrehozott kifizetésben, és minden jogcímen elinduljon az utalás, amelyen arra lehetőség van. Ez a területalapú támogatásokon, a SAPS-en és a zöldítési támogatáson túl magába foglalja a termeléshez kötött támogatásokat az állattenyésztők és a gyümölcstermelők számára is.

Idén, országosan ötmillió hektár mezőgazdasági területre 163 ezer gazdálkodó nyújtott be egységes kérelmet. A hektáronkénti 94 ezer forintos támogatás annak eredménye, hogy a szeptember 30-ai állapot szerinti 422,18 euró–forint árfolyamon számították ki az uniós forrásokat.

Decembertől fizetik a fennmaradó összeget

A mostani források folyósítása természetesen nem egyszerre, hanem ütemezetten történik. Az október 17-ei napon 110 ezer mezőgazdasági termelő kapott támogatási előleget, ami nagyságrendileg 100 milliárd forintot jelent. A kifizetések következő körében a zöldítési támogatásokat folyósítják közel 83 ezer termelő számára. A területalapú támogatások hektáronkénti fajlagos mértéke 134.500 forint, amelyet a jövő év július 30-ig teljesen kifizetnek, és amelynek most a 70 százalékát folyósítják előleg formájában.

Ugyanez az anyajuh esetében 12 ezer forintot, egy anyatehén esetében 60 ezer forintot jelent majd a mostani 2022-23-as kifizetési rendszerben. Intenzív gyümölcstermesztés esetén 147 ezer forintot is meghaladó összeget jelenthet, egy extenzív gyümölcsültetvény esetében pedig eléri a nagyságrendileg 112 ezer forintot.