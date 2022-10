Pár nap és befejeződik a szüret. Azt mondták a gazdák, idén korábban kezdődött, így korábban is lett vége. A nagy nyári meleg és az aszály miatt sokan attól tartottak, hogy a szőlőt is megviseli az időjárás, de szerencsére nem így lett. A növény a hosszú gyökerein keresztül megtalálta a kellő mennyiségű nedvességet, ami a fejlődéséhez kellett.

– Egy kevés cabernet van még kint, de ezt a héten leszedjük, mondta Módos Ernő borász, az Alisca Borrend Nagymestere. A cukorfokkal nem volt gond, noha tartottunk tőle, hogy a szeptemberben lehullott sok eső gyengíti a szőlőt. De úgy tapasztaltuk, hogy nem ártott, sőt, még használt is, jobban kiteltek a szemek.

Ugyanakkor az aszály nyoma látszik a különböző fajták lékinyerésénél. A kisebb és aszottabb szemekből kevesebb lett a lé. Mivel kevesebb lett a szemekben a lé, így viszont koncentráltabb volt a beltartalmi érték. Gyönyörű színanyagot és magas alkoholfokot látni. Ami a mennyiséget illeti, legalább húsz százalékkal lett kevesebb a vártnál, mondta a kiváló szakember.

Egyre fejlettebbek, egyre jobb minőségű munkát végeznek

A jövő hét első felében fejezik be a szüretet a Vesztergombi pincészetnél, mondta Vesztergombi Csaba. Ők úgy tapasztalták, csak egyes dűlőkben lett kevesebb, összességében annyi termett, amire számítottak. Náluk is készülnek már a friss, üde idei borok, elsőként a pinot noirból készült rosé, majd a királyleányka kerül palackba. Márton-napra – terveik szerint – mindkét bor elkészül.

Egyelőre az erjesztőkkel vannak elfoglalva, hiszen szinte minden tartályban erjed valamelyik fajta, mondta a borász. A feltételek adottak ahhoz, hogy kiváló legyen az idei évjárat is. A kisebb szőlőmennyiség idén nem okoz nagy fejtörést a borászoknak, hiszen a többség értékesítési gondokkal is küzd. Vendéglátóhelyek, éttermek, kocsmák sora zárt be vagy készül bezárni a megemelkedett rezsiköltségek miatt, így a bor értékesítése is akadályokba ütközik. A borászok aggodalmáról a „bennragadt" borok miatt már írtunk korábban.

A termést magas mustfok, sav-cukor egyensúly, jó színanyagok jellemzik. Jellemzően 21–23-as, egyes területeken 24–25-ös mustfokkal szüretelték a szőlőt. Idén a szőlőtermelők többsége a gépi szüretet választotta, ennek oka, hogy egyre nehezebb szőlőmunkást találni, akiknek a munkáját ma már jól meg kell fizetni.

Fejenként 10–12 ezer forintot kértek a brigádokba szerveződött szüretelők. Egy húszfős társaság szerencsés esetben egy hektárnyi területet tud leszedni. Egy szőlőkombájn pedig naponta akár négy–öt hektár szőlőt is betakarít, a hektáronkénti ára – bérmunkában – 120–130 ezer forint körül van. A kombájnok egyre jobb minőségű munkát végeznek.

A bor árát emelni kell

Nagy kérdés, hogy mennyire érinti majd a borfogyasztást a válság. Az bizonyosnak tűnik, hogy a borárakat emelni kell, a borászok megemelkedett input- és energiaköltségei, valamint az elmúlt hónapokban megnövekedett munkabérek miatt – mondta Frittmann János, a borvidéki hegyközségi tanács elnöke.

Az eddigi válságok tapasztalata, hogy a borfogyasztás az átlagosnál kevésbé esett vissza, de ezt nem lehet kivetíteni a jelenlegi helyzetre, hiszen ez a válság is más, mint a korábbiak – tette hozzá.