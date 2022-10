A FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adatai szerint almából a tavalyi 520 ezer tonna helyett 42 százalékkal kevesebbet, csupán mintegy 300 ezer tonnát takarítanak be idén, a kiesés különösen a léalma tekintetében lesz jelentős. Meggyből a korábbi évekhez hasonlóan csupán 60 ezer tonna körül alakult az idei termés volumene, ám míg az előző években a tavaszi fagyok okoztak jelentős terméskiesést, most az aszály tizedelte a termést. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a megtermett mennyiségnek is csak egy része érte el a feldolgozóipar által megkövetelt 18 milliméteres méretet.

Tolna megyében az országosnál kicsit jobb volt a helyzet. Almából legfeljebb 20 százalékkal termett kevesebb az átlagosnál, sárgabarackból, őszibarackból pedig a korábbi éveknél jóval nagyobb mennyiséget sikerült idén szüretelni.

A nagyrészt öntözött területeken termelt görögdinnyéből is megfelelő mennyiség termett idén, ami fedezte a hazai és exportigényeket. Ám a nagy hőség itt is fejtett ki kedvezőtlen hatásokat: visszaestek a termésátlagok, a gyorsabban beérő termés pedig a szokásosnál rövidebb, intenzív szezont eredményezett.

Sajnos úgy tűnik, megyénkben dióból idén sem lesz átlagos mennyiség. Ezúttal nem a diófúrólégy, hanem a tavaszi fagy és az egész évben tartó aszály okozott terméskiesést.

Az aszály tovább rontotta a gyümölcstermesztés hosszú távú kilátásait. A szárazság mellett a tavaszi fagyok gyakoriságát is növelő éghajlatváltozás mellett az ágazatot súlyos munkaerőhiány és az ültetvények folyamatos elöregedése is sújtja. Mindezek hatására már tavaly születtek olyan prognózisok, amelyek szerint a következő négy-öt évben országos szinten a gyümölcs-termőterületek nagyságának akár 20 százalékot meghaladó mértékű csökkenését vetítik előre. Pozitív keresleti elmozdulást jelenthetnek a jelenlegi gazdasági környezetben az olyan helyi kezdeményezések, mint a „szedd magad” akciók, illetve a helyi és hazai termékek vásárlására ösztönző kampányok.