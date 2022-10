Az ágazat versenyképességéről elmondta: tavaly több mint 10 milliárd eurónyi élelmiszeripari export jött létre, ami 11 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi adatot.

Mint fogalmazott: bár a lakosságszám alapján csak a 95. helyen áll az ország, az élelmiszeripar teljesítménye viszont a világranglistán a 32. helyen van és a világ 163 országába jutnak el a magyar élelmiszerek.

„Mindezek alapján nyugodtan kimondhatjuk, egyáltalán nem túlzás, hogy a magyar élelmiszeripar az egyik legbiztonságosabban működő ilyen ágazat Európa-, sőt világszerte”

– emelte ki Szijjártó Péter.

Szólt arról is, hogy a háború és az elhibázott szankciók következményei miatt Európa egy rég nem látott gazdasági recesszió felé rohan, ebben a helyzetben a kormánynak nem lehet más a célja, mint hogy az ország maradjon ki ebből. Ugyanakkor az ország az elmúlt 12 évben mindig erősebben került ki a válságokból, mert mindegyikre speciális, a magyar nemzeti érdekeket szem előtt tartó válaszokat adott. Ez azt jelenti, hogy nem szociális támogatásokra költötte a kormány a pénzt, hanem inkább beruházásokat ösztönző programokat támogatott. A miniszter szerint most is ez jelentheti a megoldást és a beruházásokkal az ország elkerülheti a recessziót.

Szijjártó Péter jelezte, hogy idén már most olyan magas a beruházási érték, amire még nem volt példa Magyarországon.

A most átadott fejlesztést tavaly februárban, ugyancsak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be Tamásiban.

Magyarország piacvezető bacongyártó vállalkozása

A Gierlinger csoport a húsiparban aktív, a cég által alkalmazott teflonos eljárás egyedülálló, nemzetközi szinten is versenyképes magas minőségű termék gyártását teszi lehetővé. A Tamási-Hús Kft. közleménye szerint a vállalat a 2018–2022-es időszakban három beruházásban összesen 14,096 milliárd forint értékű kapacitásbővítést valósított meg. A fejlesztés során új üzemet- és raktárépületet hoztak létre, valamint beszereztek új baconszeletelő- és sütő gépsorokat, szalonnaprést, anyagmozgató gépeket és levegőtisztító berendezéseket. A kapacitásbővítések eredményeképp a szeletelt bacontermékek kibocsátása 120 százalékkal, a sült bacontermékeké 100 százalékkal nő. A fejlesztések hatására csökken az üzem környezeti terhelésének mértéke.

Hozzátették, hogy a vállalat a beruházások megvalósításához 3,564 milliárd forint támogatásban részesült, ez tartalmazza egyebek mellett a kormány által egyedi döntéssel adható támogatást is.

A Tamási-Hús Kft. termelő üzeme 2005-ben épült és 2007 elején kezdte meg a működését. Termelésének 60 százalékát exportálja a világ számos országába. A vállalat tavaly 379 embert foglalkoztatott. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a társaság nettó árbevétele tavaly 23,94 milliárd forint volt a 2020-ban elért 21,04 milliárd forint után. A vállalat 2021-ben 1,44 milliárd forint nyereséggel zárt.