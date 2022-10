A szeptember 30-tól folytatódó földértékesítési programban több mint 2300 darab, - összesen 3000 hektár, - tíz hektárnál kisebb területű, állami tulajdonú földet kínálnak eladásra nyilvánosan. Országosan több mint ezer településen, Tolna megyében 35 településen, melyek mintegy negyven százaléka szántó, rét, legelő, a többi pedig vegyes művelési ágú ingatlan.

A területekre 30 napig, azaz október 30-ig lehet vételi ajánlatot tenni. Érdemes a listát végig nézni, mert van amikor hamarabb jár le a határidő.

Tolna megyében többek között Alsónyéken, Aparhanton, Attalán, Bátaszéken, Bonyhádon, Bölcskén, Decsen, Dombóváron, Dunaföldvárön, Faddon, Harcon, Jágónakon, Kajdacson, Kisvejkén, Kocsolán, Koppányszántón, Kölesden, Szekszárdon, Tolnán lehet földet venni.

Az egyik legdrágább földterület megyénkben - a kikiáltási ár szerint- Bonyhádhoz tartozik, közel négy hektáros szántó. A kikiáltási ára 15,4 millió forint. A területet földhasználati szerződés terheli, melynek lejárta 2033. október 15-e. Licitálni rá csak október 7-ig lehet. Hasonlóan magas a kikiáltási ára a Jágónakhoz tartozó 6,1 hektáros szántónak, a licit 13,2 millió forintról indul. Jövő év végéig van rajta földbérleti szerződés. Erre a földre szintén október 7-ig lehet beadni az igényt.

Szintén magas árat kérnek egy szekszárdi szántóért, a területe 5,5 hektár, a kikiáltási ára 19,8 millió forint, 2024-ben jár le a földhasználati szerződés, október 7-ig lehet rá licitálni.

Az agrártárca szerint a magyar gazdálkodóknál jó helyen van a föld, mindennapi munkájukkal ők művelik meg ezeket a területek és élelemmel látják el a magyar háztartásokat.

Az Agrárminisztérium továbbra is elkötelezett az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása mellett, amivel a magyar birtokpolitika több mint három évtizedes adósságát kívánja orvosolni. Ezért értékesítésre kerülnek olyan ingatlanhányadok is, ahol az állam kisebbségi tulajdonos, így akár a tulajdonostársak többlettulajdonhoz juthatnak az érintett ingatlanban, ezzel – ideális esetben – csökkenhet a tulajdonostársak száma is.

Az értékesítésre kerülő földek listája a www.nfk.gov.hu oldalon elérhető szeptember 30-tól, valamint az érintett települések önkormányzatainak honlapján is közzétételre kerülnek a megvásárolható földterületek adatai.

Legutóbb májusban írtunk arról, hogy földárverést hirdetett az agrártárca. Akkor a három hektár alatti területekre lehetett pályázni.