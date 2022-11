A család egy Bogyiszlóhoz közeli gátőrházban lakik. Van tér növénytermesztésre, állattenyésztésre. Tartanak tejelő teheneket, értékesítenek hús marhákat, a takarmány nagy részét maguk termelik. Miklósa István Gábor már 13 évesen bekapcsolódott a munkába. A most 29 esztendős fiatalember szereti az érdekességeket, különlegességeket. Tart például gyöngytyúkokat, de a legbüszkébb a juhállományára. Landschaf merinó birkákkal 2013-ban kezdett foglalkozni. Ötvenes állománnyal indult, most körülbelül 150 egyed alkotja a nyájat. Kívülálló számára az a legfurcsább, hogy a kosoknak nincs szarvuk.

‒ Tenyésztésből kizáró ok, ha valami genetikai gubanc miatt mégis lesz némi szarvkezdemény – mondja a gazda. ‒ Ez egyébként elég ritka fajta, Tolna megyében egyedül én tartom, a Dél-Dunántúlon talán három juhászatban fordul elő. Járok országos kiállításokra. Nagy eredményeim még nincsenek, de az idő majd meghozza a sikert. Internetes adatokat látva egy kosom máris van, amelyik országos első a tenyésztési eredményei alapján. Csaba beűzött tíz anyát, és született 18 bárány.

A szarv nélküli kosok karámja (A szerző fotója)

Általában négy rangos állatseregszemlét tartanak Magyarországon évente: Budapesten, Debrecenben, Hódmezővásárhelyen és Kaposváron. A bogyiszlói tenyésztő szeretne minél több ilyenre elmenni a birkáival. Tíz éve dolgozik velük, vágyik az eredményre. Ha bejönnek a dolgai, ő lehet a legfiatalabb díjazott. Általában negyven év körüliek, akik már kezdenek befutni. Ám a befutás meg a felfutás nem egyszerű a mai viszonyok közepette.

‒ Munkaerőhiány van a mezőgazdaságban is – mutat rá -, juhászt például egyáltalán nem lehet találni. Az értékesítés is döcög, máskor ilyenkor már leapasztottam az állományt, most még 21 kosom vár új gazdára. A helyzet az aszály miatt alakult így. Az Alföldön sok gazda mindenét eladta, hogy talpon maradhasson, korábban onnan is rendeltek tőlem, most nemigen. A takarmány szűken termett, a ragadozó viszont sok; előfordul, hogy elragadnak egy-egy bárányt az aranysakálok. De olyan helyzetben kell gazdálkodnunk, amilyen van, ha ezt választottuk, s ráadásuk szeretjük is csinálni.

Fiatal gazda

