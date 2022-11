Nehéz helyzetbe kerülnek az almatermelők, az idei aszály hatására jóval kevesebb a termés, az energiaárak nőnek, ezzel szemben nem merik emelni a gyümölcs árát a kistermelők. Mészáros Aranka lapunknak elmondta, családi gazdálkodásukban a fő profilt az alma és a szőlő jelentik, Kajmádon egy húsz hektáros területen termesztik az almát.

– Bár az öntözés sokat segített a nyáron, a légköri aszály miatt nálunk is sok volt az aszálykáros terület, így kevesebb volt a termés is – emelte ki Mészáros Aranka kistermelő. – Betárolás szempontjából természetesen mi is próbáljuk csökkenteni a költségeinket, és folyamatosan figyeljük az energiaárakat. Kérdéses, hogy ez meddig fenntartható – tette hozzá.

A kistermelő főként a közvetlen értékesítésben látja a megoldást, elmondása szerint ezzel tudják tartani az árakat egyelőre. A multikkal szemben tartaniuk kell a lépést, azonban úgy véli, a minőség és íz miatt a várható mérsékelt áremelés nem lesz hatással a vevőkörükre. Závodon a Szabó család a tavalyi rekordtermés után idén jóval kevesebb almát tud majd forgalmazni, az egyébként tavasz végéig, nyár elejéig kitartó mennyiség most előreláthatólag már év elejére elfogy.

– Öt hektáron termelünk almát, emellett kajszibarackkal és szilvával is foglalkozunk. Tavaly rekordtermést produkáltunk, azonban az almánál előfordul, hogy egy ilyen év után jön egy-két esztendő, amikor nem lesz olyan jó a termés. Idén ez így is lett – mondta el Szabó Arnold, őstermelő. – Emellett már csak hab volt a tortán az aszály, amelynek hatására csak pár mázsa gyümölcsöt tudtunk szedni hektáronként.

Az őstermelő hangsúlyozta, tárolójuk van, azonban nem hűtik a gyümölcsöket, így plusz költségek nem merülnek fel, ami az energiaárakat illeti, azonban elmondta, a kevesebb mennyiség miatt mindenképp áremelésre lesz szükség. Kiemelte: a piacokon szinte drágább az alma, mint a nagyáruház láncoknál, azonban szem előtt kell tartani a minőséget.

Az alma esetében jó hír, hogy egyelőre hasonlóak az árak, mint tavaly. Van szórás, 300 forinttól 550 forintig kínálják kilóját, de általában 450 forintot kell leszurkolnunk egy kiló jó minőségű hazai almáért. Esetünkben a hazain van a hangsúly, nem a déligyümölcs ellen beszélünk (megteszi ezt az ára), de nem mindegy, hogy a helyben termett gyümölcsöt fogyasztjuk, vagy a Föld másik oldaláról még zölden útjára indult terményt.

Nemcsak az szól az alma mellett, hogy itthon terem, hanem az is, hogy rendkívül egészséges. Ebben az őszi nyálkás, ködös, majd a téli időszakban majdhogynem gyógyszerként tekinthetünk rá. Nem véletlenül tartja egy régi közmondásunk, miszerint „napi egy alma – az orvost távol tartja”. Tény, hogy ez a gyümölcs minden porcikájában értékes táplálék. Húsa nyolc–tizenhárom százaléknyi gyümölcscukrot tartalmaz, egy közepes nagyságú nyers almában nyolcvan kalória van, huszonegy gramm szénhidrátot, 3,7 gramm rostot, és 10–15 milligramm C-vitamint tartalmaz. A- és B-vitamin-, folsav-, kalcium-, magnézium-, kálium- és kéntartalma is jelentős.