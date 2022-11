A magyar díszposta az értéktárban

A nagydorogi Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 1978-ban alakult. Minden évben rendeznek kiállítást, hacsak valami komoly dolog – például a járvány – ezt nem gátolja meg. (Az előző két év kimaradt.) A kiállított több száz állat 80-90 százaléka általában galamb. Van jó pár ketrecben díszbaromfi, díszmadár, és akadnak nyulak is.

Viszonylag sokan foglalkoznak magyar díszposta galambbal, melynek megyei és ágazati értéktárba kerülését már elérték, s most azon dolgoznak – az egyesületi elnök Jaksa János és mások –, hogy az országos értéktárba is bekerülhessen. Ezen a kiállításon is a magyar díszpostáké volt a legnépesebb csoport. Négy tenyésztő negyven galambja versengett a díjakért ebben a kategóriában.