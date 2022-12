Jó évkezdés után megtorpant a magyarországi és ezzel együtt a Tolna megyei lakáspiac: többek között a megugró infláció, az emelkedő kamatkörnyezet, a csökkenő vásárlóerő okozta bizonytalanság miatt az óvatosság került a fókuszba az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint, amelyből kiderül az is, hogy Tolna megyében hogyan alakult a kereslet és az eladó lakóingatlanok ára idén.

– Erősen indult az év az eladó lakások piacán, részben a költözők támasztotta kereslet, valamint amiatt, hogy a múlt év közepe óta egyre fokozódó inflációs nyomás miatt sokan ingatlanba fektették a pénzüket – emlékeztetett Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. – Február végén azonban kitört az orosz-ukrán háború, amely nagyfokú bizonytalanságot okozott mind a nemzetközi, mind a magyar gazdaságban. Ráadásul európai szinten is jelentősen nőttek az energiaárak, ami a rezsiköltségeken keresztül hatással volt a lakáspiacra: a vevők a takarékosabb, olcsóbban fenntartható ingatlanok felé fordultak – folytatta a visszatekintést. Az infláció elleni küzdelem eredményeként növekedtek a lakáshitelkamatok, ez pedig szintén visszafogta a keresletet a piacon. Sokan ugyanis a korábbi évekhez képest kedvezőtlen környezetben elhalasztották a lakásvásárlást.

Az országos adatokról Balogh László elmondta azt is, hogy ősz eleje óta a használt lakások ára a kínálati piacon stagnált, azaz vége szakadt a korábbi években látott folyamatos drágulásnak. – Bár az országon belül továbbra is jelentősek a különbségek a keresletet, a kínálatot és az árakat nézve egyaránt. A mostani kilátások szerint árcsökkenésre is számítani lehet településtípustól vagy éppen lakástípustól függően, ami a vevőjelöltek számára kedvező lehet 2023-ban. A panel- és garzonlakások várhatóan jól tartják majd az árukat, ugyanakkor a nagyobb alapterületű, jelentősebb energiafogyasztású lakások és családi házak piacán mérsékeltebb kereslet várható – tette hozzá.

Az ingatlan.com elemzéséből az is látható, hogy ebben az évben milyen változások jellemezték Tolna megye lakáspiacát. Idén az eladó lakások iránti kereslet 19 százalékkal maradt el a tavalyitól és fokozatosan csökkent az érdeklődés. A megyeszékhelyen decemberben 420 ezer forint volt az eladó lakások átlagos négyzetméterára, ez 16 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Az itt található eladó lakások átlagára pedig 37 millió forint volt december közepén.

A megye kisebb városaiban 319 ezer forintért kínálták az eladó lakóingatlanokat, szemben az egy évvel korábbi 293 ezer forinttal. Miközben a községekben az év végén 147 ezer forintos négyzetméterár volt a jellemző, ami 16 százalékos növekedésnek felel meg – zárta az elemzést a szakértő.