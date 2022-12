– Városunk mindig örül, amikor egy-egy vállalkozás megjelenik Pakson, különösen ha egy olyan, mint az Alisca Bau Zrt., amelyik már „letette a névjegyét" nálunk – fogalmazott az átadás kapcsán Szabó Péter polgármester, aki hozzátette, külön öröm, hogy a cégnek már telephelye is van az itteni Ipari Parkban. Ez elengedhetetlen a városnak, hiszen a Paks II-es beruházás küszöbén állva nagyon fontos az, hogy minél több cég meg tudjon jelenni, le tudjon telepedni. A polgármester kiemelte: nagyon örülnek neki, hogy a cég hosszú távon gondolkodik az itteni telephelyet illetően, nem csak arra az időszakra, amíg a Paks II épül. Mint mondta, az anyagiakat tekintve is üdvözli a város, ha egy cég megjelenik, hiszen növekszik a település adóbevétele, de emeltett bővül a munkahelyek száma is.

Süli János országgyűlési képviselő bizalomépítőnek nevezte az Alisca Bau mostani beruházását a többi vállalkozás felé, amely azt jelzi, hogy ide érdemes befektetni. Hozzátette, szerencsére a parkban egyre több az új ipari csarnok. Emlékeztetett rá, hogy az Alisca Bau nevéhez füződik számtalan helyi mélyépítési munka, csatornázás, az egyik leglátványosabb fejlesztésük volt a nemrégiben elkészült, 6-os út melletti támfal építése, amelynek a hivatalos átadása még nem történt meg.

Az ünnepélyes átadást követően dr. Horváth Kálmán főispán mondott pohárköszöntőt, gratulált a tulajdonosoknak a családi vállalkozás legújabb fejlesztéséhez, hiszen ahogy fogalmazott, a mai helyzetben – a pandémia és a háború közepette – kellő bátorság szükséges ahhoz, hogy valaki belefogjon egy ilyen beruházásba, még úgy is, ha állami támogatást is kaptak hozzá. – Úgy gondolom, hogy a Korcsmár család rendelkezik a megfelelő jövőképpel. Tolna megyében általában van jövőképe a cégeknek, mernek vállalkozni, amely Paks környékén különösen fontos – fogalmazott, majd kitartást és a jövőbe vetett hitet kívánt a vállalkozáshoz.

Telephely támogatási forrásból bővült a cég

A beruházás hetven százalékos támogatással, összesen 234,46 millió forint feltételesen vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból jöhetett létre. A kétszintes épület földszintjén kapott helyet a vasszerelő üzem, ahol betonacél vágás és hajlítás, armatúra összeszerelés történik, az emeleti részen pedig az üzemet kiszolgáló irodablokkot alakítottak ki.

A telephelyépítési támogatás részét képezte az eszközbeszerzés is, amely a másodlagos megvalósítási helyszínként Bátaszéken, a vállalat bejegyzett székhelyén valósult meg. A projekt során megújuló energiaforrást hasznosító technológiákat építettek be, azzal a céllal, hogy a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli eszközök energiaigényét biztosítsa megújuló energia előállításával. Ennek jegyében a fűtési igényt két 14 kilowattos levegő-víz hőszivattyú fedezi, az épület lapostető szerkezetére pedig napelemes rendszert telepítettek.