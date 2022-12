Idén, a KSH októberi adatai szerint az előző év azonos hónapjához képest az építménycsoportok termelése közül az épületeké három, az egyéb építményeké közel egy százalékkal mérséklődött. Ennek ellenére vegyes a kép, hiszen az építőiparban idén még a korábban megkötött szerződések alapján teljesítettek a vállalkozások.

Korcsmár István, az Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója kérdésünkre elmondta, az idei év még jól sikerült, de már kicsit gyengébb volt, mint az előző évi. Az viszont szinte biztos, hogy az idei eredménnyel jövőre örömmel kiegyeznének. Az építőiparban az elmúlt másfél évben jelentős volt az áremelkedés, és a több éves, előre megkötött szerződések miatt ezt nem igazán tudták érvényesíteni.

Cégük alapvetően az unió által finanszírozott közbeszerzéseket valósítja meg, emiatt a jövő évben több tényező is van, amivel számolniuk kell, ilyen, hogy idén augusztusban zárolták a nemzeti kifizetéseket, ami nagy gond, hiszen a beruházások több mint hatvan százalékát az állam generálja. A másik bizonytalansági tényező, az uniós pénzek utalása. A megegyezés ugyan megtörtént az unióval, de kérdés, mikor lesz belőle pénz. A harmadik tényező pedig az, hogy visszaestek a lakossági építőipari megrendelések. Mindent összevetve nagyon érzik a válságot, mondta Korcsmár István. Tartanak a következő két évtől, viszont ha elindul jövőre a paksi ötös és hatos blokk építése, az nagy mentőövet jelentene több vállalkozónak is.

– Az építőipart mindig a ciklikusság jellemezte, ezzel számolni kell. Jelenleg nincs olyan gazdasági ágazat, ahol ne éreznék meg a nehézségeket – mondta az Alsca Bau Zrt. tulajdonosa.

A statisztikai hivatal adatai szerint is az építőiparban dolgozó cégek 86 százaléka összességében kielégítőnek vagy jónak ítéli meg az idei üzleti helyzetet. A következő évvel kapcsolatban azonban korántsem ennyire derűlátóak. A nemzetközi konfliktushelyzet, a gazdasági kihívások negatív irányba fordítják a kilátásokat, és sok a bizonytalanság. A vállalkozások összességében a piaci lehetőségük jelentős zsugorodását prognosztizálják és az abból adódó nehézségeket, feszültségeket.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége tagszervezeteit és az építőipar további jelentősebb szereplőit, 400 céget megkeresve készítettek felmérést. Az ebben résztvevő cégek nagy része kft-ként működő társaság, létszámukat tekintve a néhány főstől egészen a több száz munkatársat foglalkoztatóig.

A jövő évet illetően a válaszadók mindössze 14 százaléka számít árbevétele növekedésére, 27 százaléka változatlan, 59 százaléka pedig csökkenő árbevételt prognosztizál.

A tamási székhelyű Tam-Bau Kft. ügyvezetője, Kónya József az optimista vállalkozók közé tartozik. Az idei évet jónak ítélte meg, hiszen 30-40 százalékkal sikerült növekedést elérniük az előző évhez képest. Igaz, ebben az áremelkedések is szerepet kaptak. Az építőipar nagyon energiaigényes szektor, mondta az igazgató, így az inflációt is jobban megérzi. Ennek ellenére, a jelenlegi szerződéseik, folyamatban lévő munkáik alapján úgy gondolja, biztosított minden dolgozójának a munkája jövőre is.

További alapanyag drágulásra számítanak

A felmérésben résztvevő válaszadó cégek közel háromnegyede nyilatkozta, hogy nem rendelkezik megfelelő számú és összetételű szakmunkással a megrendelések teljesítéséhez. Legnagyobb hiányt a szakipari munkáknál jelezték, de hiány van mérnökökből, projektvezetőkből is. A nemzetközi konfliktushelyzet miatt csökkent a külföldi munkaerő kapacitás, és komoly kihívást jelent a munkaerő megtartása, képzése, továbbképzése.

A vállalkozások várakozásai szerint az első félévhez képest az év végéig az építőanyagok ára, a fuvarköltség, az építési törmelék elszállítása és lerakása árának változása, valamint az alvállalkozói díjak emelkednek.