A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) - ingatlan.com legfrissebb lakbérindexe arról szól, hogy az előző hónapok stagnálása után kissé emelkedtek a lakbérek novemberben: országosan 0,8, a fővárosban pedig 1,0 százalékkal nőttek egy hónap alatt. Hozzátették: éves összevetésben továbbra is számottevő a drágulás, reálértéken számítva viszont több hónapja csökkenő tendencia jellemzi a lakbérek alakulását. A fővárosban az előző év azonos időszakához képest továbbra is a pesti belső kerületekben volt a legnagyobb az emelkedés, de a többi kerületcsoportban is nőttek a lakbérek.

Tolna megyében is utánajártunk az albérletáraknak két fontos városunkban, a megyeszékhelyen, Szekszárdon valamint Pakson.

Majoros Eszter, az Otthon Centrum franchise partnere lapunknak elmondta, hogy Szekszárdon a garzonlakásokat nyolcvanöt-kilencvenezer forintért adják ki havonta a tulajdonosok, a kettő vagy két és fél szobás lakások pedig havi kilencven-száztízezer forintba kerülnek. Ezek a lakások általában alapfelszereltségűek, alapbútorokkal, alap konyhai gépekkel. A tulajdonosok két havi kauciót kérnek az albérletekért, a bérlők közt vannak egyedülállók, de a megyeszékhelyen a korábbi évekhez képest több lett a családos bérlők száma.

Pakson az alapfelszereltségű garzonokért havonta százhúszezret, a két és fél szobás lakásokért százhúsz-száznyolcvanezer forintot kérnek az ingatlantulajdonosok. Pakson általában egyedülállók vagy párok veszik ki a lakásokat, a gyermekes családok itt nem jellemzők albérlőkként.

Azok, akik ingatlanközvetítőkhöz fordulnak a lakásbérlés ügyében, mindent jogszerűen, hivatalosan tudnak intézni, tette hozzá Majoros Eszter franchise partner. Ismertette, hogy a tulajdonosokat a bérleti szerződések megkötésében, de közjegyzői okiratba foglalásban is segítik, ügyvédeket biztosítanak a számukra, a bérlő is teljesen megbízható "üzletet köt", ugyanúgy kötelezettségekkel, felelősséggel és jogokkal is rendelkezik. Az ingatlanközvetítő irodák az egész bérlési folyamatot, később pedig akár a havidíj fizetését is kézben tartják, ha erre van igény.

– Hatalmas a kereslet az albérletek iránt, amelyek, ahogy hozzánk beérkeznek, azonnal az előre regisztrált ügyfeleinkhez kerülnek, akik már veszik is ki ezeket a lakásokat. Ezért van, hogy sokszor ki sem tesszük az új albérleteket az online térbe, mert nincs értelme, hogy az új lakásokat meghirdessük – tette hozzá Majoros Eszter.

Úgy látja, hogy az elkövetkező két hónapban derül ki, hogy maradnak-e ezek az albérletárak, hiszen ha még több bérlői igény bukkan fel, az ingatlanpiac ehhez alkalmazkodik majd, és ennek megfelelően lesznek egyre drágábbak az albérletek.

Az ingatlan.com adatai szerint egyébként december közepén Budapesten az átlagos bérleti díj kétszázezer forint volt, ez megegyezik a novemberi átlaggal, adta hírül az MTI. Hozzátette: a megyeszékhelyek közül Szombathelyen, Veszprémben, Debrecenben, Győrben és Székesfehérváron százötven-százhatvanötezer forint a jellemző, míg Miskolcon, és nálunk, Szekszárdon valamint Salgótarjánban és Békéscsabán százezer forint alatti átlagos díjért lehet kivenni a lakásokat.