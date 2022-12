Alig zárult le a karácsony, az év utolsó napján újra ünnepi asztalt ülhetünk körül: szilveszterkor ugyanis hagyományosan különböző finomságokkal búcsúztatják a családok, baráti társaságok az óévet. A malacsült a szilveszteri vacsora fénypontja. A "madaras" áruházlánc húspultjain előre csomagoltan és tőkehúsként is megvásárolhatják a vacsorához valókat, előbbi közül bőrös combot már 1090 forintért, lapockát 1370 forintért vásárolhatunk. A friss húsok közül a sertés hátsó csülköt például 1330 forintért, de felezett hátsó lábat már 930 forintért kaphatunk.

Az évzáró és az újévi bevásárlás olyan hagyományosan népszerű termékeiből, mint a virsli, a lencse és az alkohol, idén is megnövekedett érdeklődésre számít a hipermarket lánc. A virsli könnyen és gyorsan elkészíthető, magában fogyasztva is finom, de salátához vagy vendégváró falatokhoz is kiváló alapanyag. A kínálatban itt baromfi-, sertés-, borjú- és marhavirslit egyaránt találhatunk. A virsli közül a baromfi műbelesnek ezer forintért vásárolhatjuk meg kilóját, frankfurtiból 1500 és 1750 közötti árakkal találkoztunk, míg lencsét 500 és 760 forint között vehetünk.

Az újévi ünneplés fontos kelléke a pezsgő: a hipermarket lánc közleményéből kiderül, 1 200 borral és pezsgővel, köztük 81 nemzetközi versenyen elismert, díjnyertes nedűvel várják a vásárlókat. Az egyik legismertebb magyar nedüből a közeli üzletükben többfélével találkoztunk, 800 forint alattival és 1000 körülivel egyaránt. A talán leghíresebb olasz vermutmárka pezsgőjét itt 2000 forintért árulják akciósan, egy nívósabb magyar pezsgőt 1900 forint körül, aki még többet is fizetne ennél az 4170-ért vagy 1,5 literes kiszerelésben 13 ezer forintért is találhat. Tájékoztatójukból az is kiderül, náluk még az utolsó pillanatban is beszerezhetőek az elmaradhatatlan szilveszteri hozzávalók, ugyanis december 31-én 16 óráig nyitva tartanak.

A virsli könnyen és gyorsan elkészíthető, magában fogyasztva is finom, de salátához vagy vendégváró falatokhoz is kiváló alapanyag (Fotó: Makovics)

A zöldfenyős logójáról ismert kereskedelmi lánc általunk felkeresett üzletének friss húsárut kínáló pultján találtunk szilveszteri malacot, amelyből az egésznek kilója 3290 forint, az eleje 2590, a hátsó része 3990 forint volt, de láttunk hátsó csülköt kilóját 1550 forintért is, bőrös csülköt pedig 1480 forintért. Virsliből nagyobb, előrecsomagolt változatban borjúhúsosat láttunk, amelynek ára a 4000 forintot súrolta. A húspultnál chilis, sajtos és sima juhbeles frankfurtival találkoztunk, amelynek kilója 1800 forint volt, de 1900-ért cserkészkolbászt, 2300-ért prémmium bécsi virslit is kínáltak.

Lencséből kétfélét találtunk, 650-ért és 1100-ért. Itt a legolcsóbb magyar pezsgőt 900 és ezer forint között vásárolhatjuk meg, nívósabb magyar pezsgőt 1900-ért, illetve 2900-ért, olasz pezsgőket 2800-ért és 4000-ért, a legdrágábbat 4200 forintért kínálták. Azoknak, akik az ünnepi vásárláshoz későn kapnak észbe jó hír, hogy a kereskedelmi lánc december 31-én, szombaton szintén 16 óráig tart nyitva.